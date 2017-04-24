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Сторонники «Единой России» изучат мнение регионов об установке бэби-боксов

Общество

Клубы сторонников «Единой России» с 24 апреля по 5 мая проведут серию региональных дискуссий, на которых обсудят вопросы установки бэби-боксов в регионах, изучат проблемы законодательного регулирования и позицию регионов по этому вопросу

Москва, 24 апреля 2017, 16:58 — REGNUM  «Этот вопрос вызывает всеобщую общественную дискуссию, а сама идея использования бэби-боксов у одной части населения выражается в полном одобрении, а у другой — в категорическом отторжении.

Сторонники «Единой России», являясь широчайшей сетью экспертов и общественных деятелей, организуют обсуждение темы по всей стране. Очевидно, что вопрос нуждается в предметном рассмотрении, и мы надеемся выйти на конкретные предложения, учитывающие особенности нашего общества и много других тонких моментов, которые невозможно не принимать во внимание», — заявил сопредседатель Центрального координационного совета сторонников партии, депутат Государственной Думы Сергей Боярский.

В собраниях клубов примут участие депутаты Государственной Думы, представители органов социальной защиты, здравоохранения, общественных организаций, региональных законодательных собраний, входящих в профильные комиссии и комитеты, представители религиозных организаций.

После проведения серии региональных собраний состоится заседание федерального клуба сторонников, который обобщит региональный опыт, сформулирует конкретные предложения и инициативы, в том числе по законодательному урегулированию системы использования бэби-боксов.

Напомним, комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 18 апреля рекомендовал нижней палате российского парламента поддержать в первом чтении законопроект, наделяющий регионы правом самостоятельно принимать решение по установке в своих городах бэби-боксов.

Проект предполагает установить требования к местам для анонимного оставления ребенка и порядок их эксплуатации. Проработкой этого вопроса должен будет заняться Минздрав, что «позволит предусмотреть единые стандарты технических характеристик данных устройств».

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