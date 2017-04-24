Смоленская область: 50% работающих врачей – пенсионного возраста

Смоленск, , 16:58 — REGNUM Около 50% составляют люди пенсионного возраста от общего числа врачей, работающих в медицинских учреждениях Смоленской области. Такие данные, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Смоленской области 24 апреля, привел начальник областного департамента по здравоохранению Владимир Степченков.

Проблема дефицита и старения медицинских кадров в регионе является одной из самых острых, хотя в последнее время напряженность и удалось несколько снизить. Так, по данным, приведенным на брифинге, в 2016 году в поликлиники и больницы области пришли работать 117 молодых специалистов — выпускников медицинского университета.

«В Российской Федерации система распределения выпускников образовательных учреждений законодательно не предусмотрена, однако администрация области использует все имеющиеся ресурсы по подготовке специалистов и их привлечению в медицинские учреждения. Особенно эффективен, как показывает практика, целевой прием в учебные заведения», — отметил Владимир Степченков.

По его данным, в 2016 году было заключено 65 целевых договоров для подготовки врачей, 55 — ординаторов и интернов, 237 — среднего медперсонала. Согласно договору, студент получает ежемесячную денежную выплату в качестве дополнительной меры материальной поддержки, а по окончании вуза должен отработать в учреждении здравоохранения региона не менее трех лет.

Мотивирует молодых специалистов на работу в сельской местности и федеральная программа «Земский доктор», которая предусматривает единовременную выплату в сумме 1 млн рублей врачу, пришедшему на работу в сельское медицинское учреждение. С 2012 года — за время действия программы — в Смоленской области этой мерой поддержки воспользовались 90 молодых специалистов. В текущем году, отметил начальник профильного департамента, планируется привлечь на работу в сельской местности не менее 16 врачей.

Те специалисты, которых смоленским больницам и поликлиникам не хватает особенно остро, получают региональные доплаты к заработной плате: так, анестезиологам-реаниматологам доплачивается 10 тыс. рублей, медицинским сестрам-анестезистам — 5 тыс. рублей.

Еще одной мерой поддержки медицинских работников является предоставление им благоустроенного жилья. За последние пять лет его получили 89 врачей и медсестер.

Всего за последние пять лет, с 2012 по 2016 годы, штат областных медучреждений пополнили 465 молодых средних медицинских работников и 560 молодых врачей.

Отметим, что по данным Смолстата, уровень средней заработной платы врачей в Смоленской области в 2016 году составил 34 тыс. 808,7 рублей при средней по региону в 22,5 тыс. рублей. Наиболее высокий уровень зарплат — в федеральных лечебных учреждениях (46 тыс. рублей), самый низкий — в муниципальных, где средний уровень заработной платы составляет чуть более 9,4 тыс. рублей. У младшего медперсонала средняя зарплата зафиксирована в сумме 12,2 тыс. рублей.