ОНФ добился пересмотра поставок продуктов в школы Волгодонска

Волгодонск, Ростовская область, , 16:54 — REGNUM Общественники обратили внимание на электронные аукционы на поставку продуктов в образовательные учреждения Волгодонска Ростовской области еще в январе 2017 г. Тогда из-за позднего доведения бюджетных лимитов закупки провели у единственного поставщика, заключив 802 прямых договора на сумму 191 млн руб. Как выяснили активисты Народного фронта, ранее подобные закупки проводились в виде конкурентных процедур, чаще всего — электронных аукционов, в связи с чем формат закупок на 2017 г. вызвал вопросы о правомочности. Контрольно-счетная палата Волгодонска подтвердила завышение цен. По итогам следствия начальника городского управления образования уволили, в отношении неё возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, позже в Волгодонске сменился сити-менеджер.

«Еще в январе на круглом столе обсуждался вопрос досрочного расторжения контрактов на поставку питания. Тогда мы понимали, что ввиду несовершенства законодательства нельзя оставлять детей голодными. Спустя два месяца контракты были отменены», — отметил депутат Госдумы, член Центрального штаба ОНФ Антон Гетта.

Согласно условиям расторжения, продукты еще будут поставляться в школы и детские сады до 25 мая. По мнению члена регионального штаба ОНФ в Ростовской области Андрея Максимова, это позволит не сорвать учебный процесс, так как на заключение новых договоров уйдет время. Управление образования города уже разместило 14 новых аукционов на портале госзакупок. В свою очередь, активисты Народного фронта в Ростовской области пообещали держать на особом контроле вопросы организации детского питания в Волгодонске.

«Важно, что активисты ОНФ вовремя среагировали. Но чтобы в будущем избежать подобных ситуаций, мы будем принимать меры. Одна из главных задач ФЗ-44 — обеспечение первостепенных нужд и потребностей граждан, в данном случае — детей. Мы считаем, что сегодня необходимо совершенствовать федеральное законодательство и внедрить централизованную систему муниципальных закупок для образовательных организаций Ростовской области. Централизованный процесс не только освободил бы сотрудников образовательных учреждений, которые вынуждены самостоятельно разбираться во всех тонкостях закона, но и поспособствовал бы большей прозрачности госзаказа», — объяснил Антон Гетта.