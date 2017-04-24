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В Киргизии 42% пенсионеров имеют пенсии ниже прожиточного минимума

Общество

В 2016 году средняя пенсия составляла 4231 рубля, а прожиточный минимум — 3586 рублей

Бишкек, 24 апреля 2017, 16:44 — REGNUM  У 259,3 тысяч киргизстанских пенсионеров размер пенсии ниже размера прожиточного минимума. Об этом сегодня, 24 апреля, заявил вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев, выступая в парламентских комитетах с докладом об итогах работы правительства за 2016 год.

По словам высокопоставленного чиновника, всего в Киргизской Республике насчитывается 617 тысяч граждан, получающих пенсионные выплаты от государства. Он отметил, что в 2015 году 51,6% пенсионеров имели пенсию, не превышающую показатель прожиточного минимума.

Также вице-премьер сообщил депутатам о том, что в минувшем году размер средней заработной платы в стране составлял 14 492 сома (12 076 рубля по текущему курсу), что на 9,8% выше, чем в 2015 году.

При этом в качестве примера Мухамметкалый Абулгазиев привел рост уровня зарплат у работников, трудящихся в системе образования вырос на 19%, в горнорудной отрасли — на 18%, у энергетиков — на 14,1% и у деятелей искусства — на 6,5%.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным правительства Киргизии, в 2016 году средний размер пенсии в этой среднеазиатской стране составлял 5078 сомов (4231 рубля по текущему курсу), в то время как прожиточный минимум в указанный период достигал 4304 сома (3586 рублей).

Отметим, что предыдущее повышение размера пенсионных выплат произошло в Киргизской Республике в октябре 2016 года и составило от 8% до 100% — в зависимости от текущего размера пенсии.

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