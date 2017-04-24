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В законе о сносе пятиэтажек вновь нашли недоработки

Общество

Свое мнение высказала Уполномоченный по правам человека в Москве

Москва, 24 апреля 2017, 16:20 — REGNUM  Федеральный закон о сносе пятиэтажек нуждается в существенных поправках и дополнениях. Об этом 24 апреля заявила на пресс-конференции в Москве Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, законопроект о сносе пятиэтажек Госдума приняла в первом чтении 20 апреля. Он предусматривает поправки в закон «О статусе столицы РФ» и другие отдельные нормативные акты. По словам Потяевой, закон в целом правильный, однако нуждается в существенных доработках.

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Главные претензии к документу со стороны московского Уполномоченного по правам человека заключаются в том, что там недостаточно четко прописаны нормы, устанавливающие порядок учета мнений москвичей сносимого жилья. По словам Татьяны Потяевой, в новом законе отсутствуют гарантии учета прав граждан при предоставлении им новой жилплощади взамен подлежащей сносу. Это вполне предсказуемо вызывает массу вопросов и проявлений недовольства. В законе должны содержаться нормы, устанавливающие гарантии предоставления жилья с учетом мнения и пожеланий граждан.

Уполномоченный по правам человека заявила, что в части, касающейся прав граждан, нормы закона должны быть ясные и прозрачные, не допускающие двусмысленностей и разночтений. Кроме того, по ее словам к недостаткам нового документа относится большое количество отсылочных норм, что также снижает качество документа и затрагивает интересы граждан. Закон должен быть понятен абсолютно для всех москвичей.

Потяева подчеркнула, что тема реновации жилья в Москве и защита прав граждан, проживающих в пятиэтажках подлежащих сносу, будет для нее приоритетной в 2017 году. Основное внимание она планирует уделять разъяснению прав граждан, которым предстоит переселение, а также оказывать помощь и консультации при их взаимодействии с органами городской власти.

Напомним, законопроект о предоставлении жильцам московских пятиэтажек новых квартир в рамках так называемой программы «реновации», одобренной президентом Владимиром Путиным, был внесен в Госдуму, а 20 апреля принят в первом чтении. Как ранее сообщало ИА REGNUM, среди авторов законопроекта — правительство Москвы, а также депутаты из «Единой России» и ЛДПР.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума приняла в первом чтении законопроект о сносе пятиэтажек

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Расселение и снос пятиэтажек в Москве
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