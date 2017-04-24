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ДНР призывает жителей всего Донбасса лечиться в больницах республики

Общество

Гуманитарная программа ДНР и ЛНР предусматривает платное лечение жителей Донбасса и выдачу республиканских дипломов об образовании

Донецк, 24 апреля 2017, 16:18 — REGNUM  Жители с подконтрольной Украине части Донбасса могут получить медицинское обслуживание в больницах Донецка в рамках гуманитарной программы помощи соотечественникам. Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, об этом заявила Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

«Программу мы представили в Минске еще несколько заседаний назад, несмотря на протесты украинской стороны. Мы рассказали, какие услуги мы предоставляем, и почему мы это делаем. Просто если Украина не может обеспечить наших граждан необходимыми медицинскими и другими услугами, это сделаем мы. Я напомню, что референдум проходил по всей территории Донбасса, а значит, мы должны нести ответственность за качество жизни наших граждан на той территории», — считает Морозова.

По словам Морозовой, гуманитарная программа особенно актуальна на фоне высоких коммунальных тарифов, высокой стоимости медицинских услуг и низкого уровня социальных пособий.

С 2014 года ДНР и ЛНР отменили жилищно-коммунальные субсидии для местного населения. Люди вынуждены оплачивать полную стоимость за дорогое отопление и коммунальные услуги. На Украине 7,4 млн семей оформили субсидии, уплачивая за ЖК услуги не более 30% от размера пенсии.

Кроме того, Морозова выразила обеспокоенность за экологическую безопасность Донбасса. «Также обширно была представлена тема экологии. Мы переживаем за экологическую безопасность всего Донбасса, поскольку нарушения на предприятиях, расположенных на подконтрольных Киеву территориях, несут угрозу всему нашему народу», — рассказала она.

Напомним, 17 февраля главы ДНР и ЛНР представили «программу оказания гуманитарной помощи жителям подконтрольных Киеву районов Донбасса». «…мы приняли решение реализовать программу гуманитарной помощи и экологической безопасности для наших братьев и сестер, проживающих в подконтрольных Украине районах Донбасса. Основными направлениями программы гуманитарной помощи являются, во-первых, оказание услуг в сфере медицины и образования, во-вторых, выплаты ветеранам и в-третьих, помощь разделенным семьям. Отдельно хотим подчеркнуть, что созданы гуманитарные фонды по поддержке земляков. Также в программе предусмотрены совместные культурные, образовательные, спортивные мероприятия с участием представителей городов и сел по обе стороны линии соприкосновения», — говорится в совместном заявлении глав ДНР и ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля глава ДНР Захарченко подтвердил, что программа оказания гуманитарной помощи жителям подконтрольных Киеву районов Донбасса не предусматривает выделение финансовой помощи украинским переселенцам, кроме выделения одноразовой материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Он в очередной раз призвал жителей подконтрольной Украине части Донбасса воспользоваться услугами медицинских, образовательных и административных заведений ДНР. «Вы, наверное, неправильно оцениваете, что эта гуманитарная программа в виде финансовой помощи. Нет. Было выбрано то, что мы и так уже делаем. То есть, люди, живущие в Краматорске, спокойно приезжают в Донецк и лечатся в наших больницах. Мы этих людей принимали с 14-го года и принимаем до сих пор. Но для того, чтобы это сделать более доступно и с большим эффектом, было принято решение помочь нашим людям информационно. Мы лечим людей со Славянска, приезжают рожать из Мариуполя, и этот процесс идет постоянно… Вы — житель Славянска, вы приехали, вам вырезали аппендицит в донецкой больнице. У нас такая медицина, которая позволяет это делать фактически бесплатно. Мы не считаем, сколько мы потратили, потому что он — житель ДНР, которая временно оккупирована там», — сказал Захарченко.

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