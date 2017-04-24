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Жертвы ETA обвиняют французских экологов в пособничестве группировке

Общество

Комитет жертв утверждает, что есть доказательства, согласно которым «посредники» ETA «начали уничтожать оружие террористической группы»

Мадрид, 24 апреля 2017, 16:17 — REGNUM  Комитет жертв радикальной баскской группировки ETA 24 апреля в Национальном суде Испании объявил «посредников» разоружения ETA — лидеров французской экологической организации Bizi! — в предполагаемом сотрудничестве с группировкой, признанной в Испании террористической, сообщает ElDiario.es.

В заявлении комитета в суде говорится, что граждане Франции Жан Ноэль Эчеверри и Мишель Берхокоригон участвовали в «якобы разоружении группировки ETA» в декабре 2016 года в коммуне Луосоа во Франции, где был обнаружен тайник с оружием и взрывчатыми веществами, а также задержаны пять человек.

Комитет утверждает, что есть доказательства, согласно которым «посредники» ETA, «начали уничтожать оружие террористической группы».

По мнению комитета, это «означает ликвидацию и изменение данных, необходимых для исследования более чем 300 нераскрытых убийств, к которым может быть причастна группировка ETA».

В отношении Жана Ноэля Эчеверри, комитет привел его заявление французскому изданию Le Figaro 20 декабря 2016 года, когда он сказал: «После извлечения оружия из коробок мы начинаем нейтрализовать его с помощью пресса и дрели».

Что касается Мишеля Берхокоригона, комитет ссылается на интервью, опубликованное 26 декабря в издании el Diario de Navarra, в котором, когда его спросили об уничтожении оружия, он якобы «признал преступление».

«Для нас было очень важно заснять то, как нейтрализуется оружие, переданное ETA в наши руки», — объяснил тогда Берхокоригон.

Комитет также напоминает, что оба «публично отказались назвать имена или как-то иначе идентифицировать членов ETA», и что ни в одном из своих писем они не просили террористов «сдаться и сотрудничать» с законом.

Напомним, что 8 апреля испанский суд подал прошение Франции по поводу допуска сотрудников испанской жандармерии к схронам с оружием ETA, расположенным на территории Франции для того, чтобы определить, проходят ли данные вооружения «по делам, открытым в отношении террористической группы на территории Испании». Ранее комитет жертв ETA также призывал вызвать посредников ETA в испанский суд в качестве свидетелей.

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