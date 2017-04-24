За долги горячую воду могут отключить в двух районах Киева

Киев, , 16:16 — REGNUM В Киеве из-за долгов могут отключить горячую воду в двух районах, сообщает пресс-служба «Киевэнерго».

Согласно сообщению, долг транспортирующей тепловую энергию с Дарницкой ТЭЦ компании «Евро-реконструкция» на 1 марта 2017 года составил 38 млн гривен ($1,42 млн).

В связи с этим, транспортирующая компания не подписала новый договор с «Киевэнерго», прежний закончился 1 марта.

В случае, если новый договор не будет подписан, без горячей воды могут остаться Дарницкий и Днепровский районы Киева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Мариуполе горожанам отключат горячую воду до октября 2017 года в связи с задолженностью города за газ.

«Мариупольтеплосети» задолжали 780 млн гривен ($29 млн), а лимиты на газ город исчерпал, заявил глава Мариуполя Вадим Бойченко.

Возможность уменьшить долг город имеет только в случае, если Мариуполь будет включен в программу реструктуризации долга на пять лет, что позволит снизить долг до 480 млн гривен ($17,9 млн).

Напомним, после 2014 года на Украине начался системный кризис в связи со сменой власти и новыми реформами, проводимыми Киевом ради очередных траншей от МВФ.

После неконституционного захвата власти, украинские националисты решили отказаться от всех связей с Россией и ориентироваться на Европу.

Так, с 2015 года Украина заявила, что перестает покупать российский газ, а в 2017 году «незалежная» отказалась от российского антрацита.

При этом эксперты отмечают, что такие политически ангажированные решения не лучшим образом влияют на экономику, поскольку закупка газа и угля не из России обходится существенно дороже.

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