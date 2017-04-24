Песков назвал главную цель борьбы в коррупцией в России

Санкт-Петербург, , 15:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «хорошим» то расстояние, которое власти России прошли в борьбе с коррупцией.

По его словам, это действительно планомерная работа, а не «разовая акция». Ее главная цель — «создание атмосферы тотальной нетерпимости к коррупции в любых ее проявлениях», сказал Песков журналистам.

«Мне кажется, в этом плане мы прошли хорошее расстояние, хотя эта работа постоянная, она никак не ограничена во времени», — подчеркнул Песков. Он также охарактеризовал эту работу как «планомерную».

Кроме того, Песков признал, что резервы для совершенствования антикоррупционного законодательства России имеются. Эта работа также ведется на постоянной основе и здесь есть «определенные заметные достижения», сказал Песков накануне заседания Совета законодателей РФ при Федеральном собрании РФ, в котором примет участие Владимир Путин.

Как сообщалось ранее, основными темами заседания Совета законодателей станут вопросы совершенствования законодательства о противодействии коррупции, законодательного обеспечения государственной политики в сфере регулирования торговой деятельности и импортозамещения, совершенствования парламентского контроля на федеральном и региональном уровнях, а также основные направления совершенствования законодательства в сфере государственной региональной политики. Мероприятие традиционно пройдет в Таврическом дворце Санкт-Петербурга, где до 1917 года заседал первый в России парламент, и будет приурочено ко Дню российского парламентаризма. В мероприятии вместе с президентом страны примут участие члены попечительского, управляющего и медиа-совета Русского географического общества, а также ведущие ученые.

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