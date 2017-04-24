На парад на Красной площади приглашены 350 ветеранов Подмосковья

Красногорск, , 15:49 — REGNUM В Москву на Парад Победы в 2017 году приглашены 350 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Московской области, сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя областного правительства Ольги Забраловой.

По ее словам, персонально участников областной делегации определяли районные и городские советы ветеранов. Каждый ветеран пройдет обязательное медицинское обследование.

«Муниципальные ветеранские делегации съезжаются утром 9 мая в областной губернский театр в районе Кузьминки в Москве, а затем колонной автобусов направляются на Красную площадь», — пояснила Забралова.

Напомним, делегация ветеранов войны Московской области ежегодно принимает участие в параде на Красной площади, посвященном Дню Победы. В 2016 году парад на Красной площади были приглашены 400 подмосковных ветеранов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве продолжается подготовка в Параду Победы. На Красной площади проходят генеральные репетиции. В ночь на 28 апреля состоится первая репетиция парада Победы с участием военной техники в Москве.

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