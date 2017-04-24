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Каждый житель Нижнего Новгорода сможет обзавестись «именным» деревом

Общество

В городе стартовал экологический проект «Мое дерево в моем городе»

Нижний Новгород, 24 апреля 2017, 15:36 — REGNUM  Каждый нижегородец сможет обзавестись собственным деревом на территории Нижнего Новгорода. Как сообщили ИА REGNUM в экоцентре «Дронт», в городе стартовал экологический проект «Мое дерево в моем городе».

В ходе проекта планируется озеленить пять модельных территорий и обеспечить индивидуальный уход за каждым деревом и кустарником. Задача проекта — отработать механизм общественного участия в решении проблем городского озеленения.

Проект реализуется нижегородским региональным отделением Международного социально-экологического союза в партнерстве с экологическим центром «Дронт» в рамках Благотворительной программы «Создавая возможности».

Экологи отмечают, что количество зеленых насаждений в городе снижается год от года. Деревья, массово высаженные в советский период, постепенно отмирают и вырубаются, а новые посадки ведутся в небольших объемах, приживаемость деревьев низкая.

Количество и площади городских зеленых территорий неуклонно сокращается в угоду плотной застройке. Часто газоны постепенно превращаются в парковки, а потом их асфальтируют под предлогом того, что они все равно уже погибли, а место под парковку автомобилей необходимо.

Многие нижегородцы пытаются исправить ситуацию, и по мере сил и возможностей озеленяют свои дворы. Однако посадить дерево в городе совсем не просто: нужно убедиться, что на месте предполагаемой посадки нет городских коммуникаций, и получить массу согласований.

Экологи отмечают, что проект «Мое дерево в моем городе» — это ещё и своеобразный квест, который предстоит пройти его участникам, которые хотят посадить деревья по всем правилам. Далее полученный опыт можно будет тиражировать.

По словам руководителя экоцентра «Дронт» Асхата Каюмова, крайне важно, чтобы жители сами принимали участие в озеленении города: «Человек, посадивший дерево в своем дворе, будет оберегать не только это, «свое», дерево, но и все зеленые насаждения города».

Отличительная особенность проекта — стремление к качественным, а не к количественным показателям. Чтобы дерево прижилось, нужно в первую очередь обеспечить грамотную технологию выбора пород и посадки. И не менее важно обеспечить за ним уход в течение первого года жизни и наблюдение в дальнейшем.

«Мы уверены, что в Нижнем Новгороде найдется достаточно людей, готовых своим трудом по уходу за растениями помочь нашему начинанию. Мы хотим, чтобы посаженные деревья были «именными» или «семейными», чтобы у каждого дерева был друг и защитник», — говорит руководитель проекта Ольга Чупаченко.

В настоящее время экологи выбирают территории для озеленения. Один из главных критериев — это активное желание людей озеленить пространство вокруг своего дома, улучшить свою окружающую среду.

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