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Голосование по проекту реновации защитят трехуровневой верификацией

Общество

Чиновники обещают позаботиться о том, чтобы на портале «Активный гражданин» проголосовали именно жители сносимых домов

Москва, 24 апреля 2017, 15:35 — REGNUM  Верификация при голосовании по реновации домов в Москве будет такой же, как на портале госуслуг, заявил руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Артем Ермолаев, сообщает 24 апреля информационный центр правительства Москвы.

«Мы решили пойти на беспрецедентную акцию. Мы решили объединить два ресурса — это государственные услуги в электронном виде, которые оказываются в городе Москве и, собственно, само голосование. Для того, чтобы отбросить все сомнения и сделать это по тому механизму, с которым живет каждый москвич уже сегодня, потому что примерно 6 миллионов москвичей этими госуслугами пользуются каждый день», — подчеркнул чиновник.

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Ермолаев также отметил, что будут приняты дополнительные меры для того, чтобы москвичи не испытывали сомнений в истинности и открытости, проведенных на портале опросов. Для этого, будет введена трехуровневая система верификации участников голосования.

«Сначала, естественно, гражданину надо будет указать фамилию, имя, отчество, дата рождения. После этого мы говорим, что нам это недостаточно, и мы введем его паспортные данные. Чтобы сделать еще более защищенную систему, мы просим указать СНИЛС», — уточнил Артем Ермолаев.

Кроме того, гражданину необходимо будет указать лицевой счет, номер свидетельства о регистрации на право собственности. «Это ответ на вопрос, каким образом, мы пытаемся сделать эту систему голосования гарантированной, надежной и доступной», — отметил в заключение глава ДИТ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношение москвичей к платформе электронных референдумов «Активный гражданин» далеко не однозначное. В частности, по мнению заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, вопросы, которые предлагает к обсуждению мэрия Москвы, в основном касаются вопросов благоустройства, которые касаются в основном зажиточных слоев населения. В тоже время совершенно игнорируются вопросы социальной справедливости, которые напрямую затрагивают интересы, несоразмерно большие по численности слои жителей города.

Подробности читайте здесь: «Требования активных граждан не отражают весь круг московских проблем»

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