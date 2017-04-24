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Власти Каспийска отказались от реконструкции пляжа из-за нехватки денег

Общество

Ранее общественность возмущалась этими планами, а Росрыболовство оштрафовало мэрию

Махачкала, 24 апреля 2017, 15:27 — REGNUM  Администрация дагестанского Каспийска не будет проводить реконструкцию городского пляжа из-за отсутствия финансирования. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэрии за подписью заместителя главы города Нуха Ахмедова. В документе говорится об отмене публичных слушаний по вопросу реконструкции и благоустройства прибрежной части Каспийска. Ранее планы мэрии реконструировать пляж встретили недовольство городской общественности.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация Каспийска была оштрафована на 300 тысяч рублей за засыпку городского пляжа диким камнем. Западно-Каспийское управление Росрыболовства, выписавшее штраф, усмотрело в этом нарушение закона, запрещающего ведение аналогичных работ без согласования с федеральными органами власти.

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Жители дагестанского Каспийска встали на защиту пляжа

О проекте реконструкции берега жители города узнали в начале марта, когда и была сделана насыпь. Новость вызвала у них возмущение, поскольку они опасались, что это ограничит доступ к побережью для горожан. О своем недовольстве активисты рассказали мэру Каспийска Магомеду Абдулаеву, после чего власти приостановили работы на берегу и заявили о готовности учесть предложения горожан при создании проекта реконструкции.

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