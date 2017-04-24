Власти Каспийска отказались от реконструкции пляжа из-за нехватки денег

Махачкала, , 15:27 — REGNUM Администрация дагестанского Каспийска не будет проводить реконструкцию городского пляжа из-за отсутствия финансирования. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэрии за подписью заместителя главы города Нуха Ахмедова. В документе говорится об отмене публичных слушаний по вопросу реконструкции и благоустройства прибрежной части Каспийска. Ранее планы мэрии реконструировать пляж встретили недовольство городской общественности.

Как сообщало, администрация Каспийска была оштрафована на 300 тысяч рублей за засыпку городского пляжа диким камнем. Западно-Каспийское управление Росрыболовства, выписавшее штраф, усмотрело в этом нарушение закона, запрещающего ведение аналогичных работ без согласования с федеральными органами власти.

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Жители дагестанского Каспийска встали на защиту пляжа

О проекте реконструкции берега жители города узнали в начале марта, когда и была сделана насыпь. Новость вызвала у них возмущение, поскольку они опасались, что это ограничит доступ к побережью для горожан. О своем недовольстве активисты рассказали мэру Каспийска Магомеду Абдулаеву, после чего власти приостановили работы на берегу и заявили о готовности учесть предложения горожан при создании проекта реконструкции.