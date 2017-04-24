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Латвия стала лидером в ЕС по числу выявляемых случаев ВИЧ

Общество

На 1 января 2017 года в стране насчитывалось 6972 носителя ВИЧ-инфекции

Рига, 24 апреля 2017, 15:20 — REGNUM  На долю Латвийской Республики приходится наибольшее в странах ЕС и Европейской Экономической зоны число случаев выявления ВИЧ-инфицированных. В 2016 году Латвия обошла по этому показателю Эстонию, сообщает LETA.

Как заявила глава Балтийской ассоциации ВИЧ Инга Упмаце, речь идет о тревожном сигнале для латвийской системы здравоохранения. Крайне необходимо подключить к решению проблемы все уровни государственных институтов.

«Нужно не только информировать и просвещать общественность, но и предлагать людям проверить свой ВИЧ-статус. Тем, кто инфицирован, следует обеспечить противовирусную терапию», — отметила она.

Центр профилактики и контроля заболевания Латвии приводит следующие данные: на 1 января 2017 года в стране насчитывалось 6972 носителя ВИЧ-инфекции, при этом у 365 из них болезнь была выявлена в 2016 году.

В 38% случаев заражение происходит через гетеросексуальные половые контакты, в 6,6% случаев связи были гомосексуальными. Отмечено также, что носители ВИЧ в Латвии присутствуют во всех возрастных группах ‑ и среди младенцев, и среди людей старше 55 лет.

Число новых пациентов с ВИЧ выросло после того, как в стране запустили кампанию по информированию населения об опасной болезни. Люди стали активнее проверяться на ВИЧ, соответственно, выросло и число выявленных случаев.

На текущий момент вирус иммунодефицита человека присутствует у одного из 150 жителей Риги. В 2015 году на 200 человек приходился один ВИЧ-инфицированный.

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ВИЧ-инфекция и СПИД
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