Строители Крымского моста приняли участие в общероссийском субботнике

Симферополь, , 15:17 — REGNUM Смотровая площадка с видом на Крымский мост открылась на территории крепости «Керчь». Землю разровняли с помощью автопогрузчиков, понадобилось около 200 кубометров щебня. Эту площадку строители моста подготовили в рамках общероссийского субботника, передает ОТР.

На уборку территории с обеих сторон Керченского пролива вышли около 150 человек. В станице Тамань участники акции по традиции навели порядок около «Турецкого фонтана». Он считается единственным в стране конденсационным источником. По легенде, под землей проложена сложная система керамических труб, на которых конденсируется влага и стекает в колодец. Строители собрали мусор, разбросанный вокруг источника, ликвидировали стихийные свалки.

В общей сложности очищено от мусора около 10 гектаров земли возле Крымского моста. С вывозом отходов проблем не возникло — у строителей хватает самосвалов и другой техники.