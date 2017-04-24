Строители Крымского моста приняли участие в общероссийском субботнике
На уборку территории с обеих сторон Керченского пролива вышли около 150 человек
Симферополь, 24 апреля 2017, 15:17 — REGNUM Смотровая площадка с видом на Крымский мост открылась на территории крепости «Керчь». Землю разровняли с помощью автопогрузчиков, понадобилось около 200 кубометров щебня. Эту площадку строители моста подготовили в рамках общероссийского субботника, передает ОТР.На уборку территории с обеих сторон Керченского пролива вышли около 150 человек. В станице Тамань участники акции по традиции навели порядок около «Турецкого фонтана». Он считается единственным в стране конденсационным источником. По легенде, под землей проложена сложная система керамических труб, на которых конденсируется влага и стекает в колодец. Строители собрали мусор, разбросанный вокруг источника, ликвидировали стихийные свалки.
В общей сложности очищено от мусора около 10 гектаров земли возле Крымского моста. С вывозом отходов проблем не возникло — у строителей хватает самосвалов и другой техники.
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ФЦП «Развитие Республики Крым и Севастополя»
Главное сегодня
NB!
24.04.17
Получат ли армяне и азербайджанцы в Грузии статус особой зоны?
NB!
24.04.17
Следователи выявили еще один эпизод хищений в «Татфондбанке»
NB!
24.04.17
Росгвардия опровергла участие бойцов в военных действиях в Сирии
NB!
24.04.17
Условия для падения рубля уже формируются
NB!
24.04.17
Глава ПАСЕ раскаялся в своей поездке в Сирию
NB!
24.04.17
Зачем русские школы в Киргизии переводят на киргизский язык?
NB!
24.04.17
В Москве начался круглый стол ИА REGNUM «Русские Курилы и Япония»
NB!
24.04.17
НДФЛ с депозитов заставит россиян хранить деньги под подушкой
NB!
24.04.17
Военный Донбасс: под Донецком идут бои. ВСУ несут потери
NB!
24.04.17
Стрельба в новгородском ночном клубе: есть пострадавшие
NB!
24.04.17
Матвиенко — Роскомнадзору: Не тем занимаетесь!
NB!
24.04.17
Аэропорт «города с областной судьбой»: ни себе, ни людям
NB!
24.04.17
«Нефть сменит позиции в мае»
NB!
24.04.17
Немцев-католиков достали беженцы и отсутствие реакции властей и Церкви
NB!
24.04.17
«Деньги на войну — из карманов буржуазии!»
NB!
24.04.17
Выборы президента: «Справедливая Россия» готова к «неожиданным вариантам»
NB!
24.04.17
Законопроект о страховании счетов бизнеса подготовлен в Госдуме
NB!
24.04.17
«Нельзя выйти замуж за кошку»: Кадыров о преследовании геев в Чечне
NB!
24.04.17
СМИ: База РФ «Арктический трилистник» – пример милитаризации Арктики
NB!
24.04.17
Шаймиев: договор между Татарией и Москвой может быть продлен без изменений
NB!
24.04.17
75% граждан РФ поддержали отказ транслировать «Евровидение»: опрос
NB!
24.04.17
Организатор марша протеста в Самаре арестован за то, что разрешил суд