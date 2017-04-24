В центре Москвы ограничат движение транспорта из-за репетиции парада Победы

Москва, , 15:09 — REGNUM В центре Москвы во вторник, 25 апреля, будет ограничено движение транспорта в связи с проведением репетиции парада Победы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

«25 апреля в связи с репетицией парада Победы будет ограничено движение на Тверской улице от Пушкинской до Манежной площади с 22:00 до 24:00», — говорится в сообщении.

Водителям транспортных средств предлагается объезжать этот участок по другому маршруту — по улицам Петровке, Большая Никитская, Большая Лубянка.

«Водителям по возможности следует отказаться от поездок в центр на автомобилях и воспользоваться общественным транспортом», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 28 апреля в Москве состоится первая репетиция парада Победы с участием военной техники. С 24 апреля волонтеры начнут раздавать ленточки в 10 городских пунктах вплоть до 9 мая.

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