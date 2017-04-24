В Горном Алтае на субботник выходят медики: «Кто, если не мы?»

Майма, Алтай, , 15:29 — REGNUM В селе Майма Республики Алтай 21 апреля вышли на традиционный субботник сотрудники Майминской районной больницы. Они уже третий год подряд очищают от мусора территорию березовой рощи, каждый раз удивляясь его количеству.

«Администрация района закрепила за каждым предприятием территорию в пределах села Майма. Мы очищаем от бытового мусора территорию березовой рощи, склон. Каждый год оттуда вывозится примерно тонна мусора. Коллектив наш работает слаженно, никто не отлынивает», — рассказал специалист по охране труда Майминской районной больницы Сергей Прокопьев.

По его словам, количество мусора неизменно удивляет. В основном это пластиковые, стеклянные бутылки, различные бытовые отходы. «Есть среди наших работников и люди старой советской закалки, они вспоминают прежние времена и с энтузиазмом идут на традиционный ленинский субботник», — говорит собеседник ИА REGNUM.

Сестра-хозяйка Валентина Гужова (стаж работы — 28 лет) считает, что ежегодный субботник — это хорошая традиция, которую непременно нужно сохранить: «Ведь порядок кто-то должен поддерживать. И, как говорится, кто, если не мы».

«Уважаемые жители Маймы, пожалуйста, убирайте за собой свой мусор. Территория очень загрязнена. На это больно смотреть, особенно медработникам, для которых чистота очень важна», — обратилась Валентина Гужова к сельчанам.

Вышла на субботник и молодой фармацевт Татьяна Дедикова. «Субботники — это хорошо. Мы трудимся во благо природы и человечества. Я считаю, что необходимо строго наказывать тех, кто не бережет нашу природу. Кинул бумажку — заплатил штраф 500 рублей. Может быть, тогда у людей появится понимание, что природу надо беречь. Те, кто бросает мусор, показывают свою невоспитанность и учат этому своих детей», — сказала она.

Напомним, 2017 год объявлен Годом экологии в России. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 5 января 2016 года.

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