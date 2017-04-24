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Глава Калуги встретился с жителями из нуждающихся в ремонте домов

Общество

В областном центре продолжаются работы по благоустройству

Глава Калуги Александр Иванов на встрече с горожанами.
Иллюстрация: Фото пресс-службы городской думы Калуги
Глава Калуги Александр Иванов на встрече с горожанами.

Калуга, 24 апреля 2017, 15:36 — REGNUM  Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и депутат городской думы Максим Платов 24 апреля провели встречу с жителями домов №25а и №25е по улице Кирова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Сегодня мы продолжили встречи с жителями для того чтобы выяснить, на что необходимо обратить внимание при выполнении работ по благоустройству, — сказал Александр Иванов. — Эти дворы давно нуждаются в ремонте и поэтому были включены в программу асфальтирования. Мы ожидаем поступления средств из федерального бюджета, после чего начнутся работы. Конечно же, мы постараемся учесть все замечания и предложения жителей».

Помимо ремонта асфальтового полотна, жители дома по улице Кирова, 25а обеспокоены состоянием коммунальных сетей и придомовой территории. «Вода, которая скапливается в ямах возле дома, затекает под фундамент. Поэтому мы с нетерпением ждем асфальтирования. Кроме того в подвале вода, есть проблемы с канализацией, над подъездом осыпается кирпич, что представляет серьёзную угрозу. Леерные ограждения погнулись и смотрятся не эстетично. Кроме того, двор заполнен чужими машинами. Бывает, что свои машины жильцам поставить негде. Надеемся, что в этом году наш дом и двор приведут в порядок», — заявила жительница дома Надежда Воронцова.

«Помимо вопросов благоустройства, жителей беспокоит ряд проблем, которые находятся в компетенции управляющей компании, — отметил Александр Иванов. — Мы потребуем от управляющей компании, чтобы все высказанные замечания жителей не остались без внимания и были устранены. При проведении работ по благоустройству леерные ограждения будут заменены, а что касается парковки во дворе, то необходимо провести комплекс организационных действий по наведению порядка».

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