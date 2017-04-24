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Житель Югры оштрафован за игровую приставку из Германии

Общество

Посылки он так и не увидел

Сургут, Югра, 24 апреля 2017, 15:04 — REGNUM  В Югре сургутские таможенники наложили штраф на жителя города за посылку с игровой приставкой «Sony Playstation-4» модели «CUH — 2016A». По закону ввоз и вывоз товаров, относящихся к шифровальным (криптографическим) средствам, осуществляется при наличии нотификации, которая на данную технику отсутствует, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе таможенного управления по ХМАО.

Приставка пришла к жителю Сургута в международном почтовом отправлении из Германии. Игровая приставка «Sony Playstation-4» модели «CUH — 2016A» являлась устройством, содержащим в себе встроенное оборудование с различными техническими характеристиками (встроенный жесткий диск 500 GB, основной (графический) процессор, оптический дисковод), в том числе имеет выход в интернет. В соответствии с требованиями таможенного законодательства, ввоз и вывоз товаров, относящихся к шифровальным (криптографическим) средствам, осуществляется при наличии нотификации — уведомления изготовителя товаров о технических и криптографических характеристиках. К подобным товарам относятся игровые приставки, компьютеры и их части, смартфоны, телефоны, лэптопы, GPS-приемники, маршрутизаторы и иные гаджеты. У данной модели приставки требуемая нотификация отсутствует.

Посылки получатель не увидел, кроме того, возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП России («Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из Российской Федерации»). Санкция данной статьи для физических лиц — от 1000 до 2500 рублей с конфискацией товаров.

В таможенном управлении отмечают, что ознакомиться с перечнем разрешенных к ввозу в Россию товаров можно на официальном сайте Евразийской экономической комиссии. В случае отсутствия сведений об устройстве в указанном реестре, перемещение товара для собственных нужд через таможенную границу возможно при наличии разрешительного документа, выданного Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России.

Добавим, ранее в России и на Урале уже были случаи, когда граждан наказывали за заказанные ими из-за границы технические устройства.

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