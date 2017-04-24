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В Нижнем Новгороде стартовала Всероссийская олимпиада по географии

Общество

На олимпиаду съехались школьники из 60 регионов России

Нижний Новгород, 24 апреля 2017, 14:57 — REGNUM  В Нижнем Новгороде стартовала Всероссийская олимпиада школьников по географии. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, церемония открытия олимпиады состоялось в Нижегородском государственном педагогическом университете имени Козьмы Минина.

В олимпиаде примут участие 220 учащихся 9−11 классов из 60 регионов России. Среди участников олимпиады обучающиеся школ Амурской области, Республики Саха (Якутия), Архангельской области, Калининградской области, Хабаровского края, республики Крым. Победители станут известны 27 апреля 2017 года.

Организаторами олимпиады являются министерство образования и науки РФ совместно с министерством образования Нижегородской области, Нижегородским государственным педагогическим университетом имени Козьмы Минина, при поддержке ВОО «Русское географическое общество».

В состав жюри входят преподаватели ведущих вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Орла и 13 преподавателей НГПУ имени Козьмы Минина.

По словам заместителя министра образования Нижегородской области Елены Родионовой, на протяжении трех лет регион входит в пятерку лучших регионов РФ по количеству победителей всероссийских олимпиад. По итогам 2016 года 50 участников финальных мероприятий заняли призовые места по химии, физике, праву и гуманитарным наукам.

Нижегородская область принимает финалы всероссийских олимпиад ежегодно.

«В регионе проходили многие финальные состязания: в прошлом году — олимпиада по праву, в этом году — олимпиада по географии, до этого наш регион принимал олимпиаду по литературе, русскому языку, математике, химии и физике», — отметила Родионова.

В свою очередь ректор Мининского университета Александр Федеров отметил, что решениение министерства образования и науки РФ о проведении Всероссийской олимпиады по географии в Нижегородской области «доказывает высокий уровень образования в регионе».

По его словам, Мининский университет и Российское географическое общество реализуют в регионе масштабные мероприятия: «Прежде всего, это поддержка ассоциации учителей географии и съездов учителей географии. Совместно с РГО ведется серьезнейшая методическая работа, организуется целая серия экспедиций, исследований озер, второй год подряд проводится важнейшее общероссийское мероприятие — географический диктант, в котором мы принимаем непосредственное участие как модераторы».

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Олимпиады школьников
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