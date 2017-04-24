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На бывшей линии фронта в Ингушетии начали работать поисковики

Общество

В Малгобекском районе республики началась «Вахта памяти»

Магас, 24 апреля 2017, 14:50 — REGNUM  В Ингушетии началась акция поисковиков «Вахта памяти». Полевой лагерь открылся там, где в 1942—1943 годах проходила Малгобекская оборонительная операция.

Прямо на бывшей передовой линии фронта поисковики Северо-Кавказского федерального округа будут проводить раскопки, сообщили ИА REGNUM 24 апреля в пресс-службе администрации Малгобекского района. Работа по поднятию останков защитников перевалов Кавказа пройдёт на высотах Терского хребта и на подступах к старой черте города Малгобек.

Инициатором «Вахты памяти» выступила региональная общественная организация «Поисковый отряд «Малгобек». Полевой лагерь в Ингушетии начал работать уже во второй раз. В 2016 году участники акции подняли на поверхность останки 12 красноармейцев, погибших во время Малгобекской оборонительной операции, в которой 9-я армия Министерства обороны СССР противостояла 1-ой танковой армии Вермахта.

По словам председателя регионального отделения поискового движения России Беслана Дзейтова, на земле Ингушетии остались лежать в окопах и огневых точках тысячи непогребенных солдат и офицеров.

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С последними почестями: останки 115 солдат захоронены в Северной Осетии

Как сообщало ИА REGNUM, «Вахта памяти», посвященная 75-летию битвы за Владикавказ, проходила с 26 марта по 8 апреля 2017 года в Северной Осетии. В ней принимали участие более 150 поисковиков из Российских регионов и Казахстана. В горном районе у Эльхотовских ворот были подняты на поверхность останки 115 красноармейцев. Они были преданы земле в торжественной обстановке с воинскими почестями.

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