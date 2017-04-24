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В Костромской области зафиксирована вспышка острого гепатита А

Общество

Среди заболевших – 11 детей и подростков

Кострома, 24 апреля 2017, 14:53 — REGNUM  В Костромской области зафиксирована вспышка заболеваемости острым гепатитом А. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, по данным на 20 апреля было выявлено 30 случаев заболевания.

Заболевание зарегистрировано в пяти муниципальных образованиях, из них наибольшее количество заболевших отмечено в областном центре. Из общего числа заболевших 11 составляют дети и подростки.

Чтобы локализовать и ликвидировать очаги вирусного гепатита А, проводится профилактика, включающая вакцинацию тех, кто контактировал с больными. Всего в 2017 году прививки против вирусного гепатита А получили 136 человек.

По данным Роспотребнадзора, показатель заболеваемости в 2017 году по области превысил на 68% средний уровень Российской Федерации.

Острый вирусный гепатит А — это острое инфекционное заболевание, поражающее печень. Источником инфекции при остром гепатите А является человек. С момента заражения до начала болезни проходит от семи до 50 дней, чаще инкубационный период составляет 35 дней. Заражение вирусом гепатита А происходит так же, как возбудителями острых кишечных инфекций: через грязные руки, загрязненные овощи и фрукты, пищевые продукты, воду.

Начало заболевания напоминает симптомы гриппа или острой кишечной инфекции. Затем на третий-пятый день иногда появляется желтушность кожных покровов и глаз. Наиболее эффективным способом профилактики гепатита А является вакцинация. Кроме этого от заражения защищает соблюдение элементарных правил гигиены: соблюдение чистоты в помещениях, мытье рук, овощей и фруктов, кипячение воды и молока.

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Гепатит
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