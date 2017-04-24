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Бывшего заместителя мэра Краснодара отправили из СИЗО под домашний арест

Общество

Мера пресечения будет действовать до 22 июня

Краснодар, 24 апреля 2017, 14:46 — REGNUM  Бывшая заместитель мэра Краснодара Ольга Яковлева, которая проходит фигурантом по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями, изменена мера пресечения. По информации пресс-службы краевой прокуратуры, из СИЗО подозреваемая отправится домой.

Решение принял Октябрьский районный суд. Согласно ему, содержаться в ближайшие два месяца Яковлева будет под домашним арестом. Срок — до 22 июня.

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Как сообщало ИА REGNUM, Ольга Яковлева. Назначенная на должность заместителя мэра администрации кубанской столицы в декабре 2015 года, попала под уголовное преследование в конце 2016 года. В последних числах декабря чиновницу арестовали по решению суда на два месяца и отправили в СИЗО.

По данным следствия, Яковлева подписала незаконный акт о передаче в уставной капитал коммерческой фирмы муниципального земельного участка на перекрестке улиц Красноармейской и Карасунской. Здесь инвестор намеревался строить многоярусную парковку, взяв на себя обязательство реконструировать объект водоснабжения, сообщает издание «Кубань 24». В дальнейшем предполагалось изменить разрешенный вид использования участка.

После возбуждения уголовного дела в отношении одного из своих заместителей мэр города Евгений Первышов отметил, что рассчитывает на объективное и тщательное расследование всех обстоятельств этого дела. На время следствия Ольга Яковлева была отстранена от работы. Позднее она написала заявление об уходе с должности по собственному желанию.

Читайте ранее в этом сюжете: Вице-мэр Краснодара Ольга Яковлева арестована и отстранена от работы

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