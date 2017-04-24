Ректор КФУ Сергей Донич назвал условие для ухода в отставку

Симферополь, , 15:50 — REGNUM Ректор Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Сергей Донич напишет заявление об увольнении, если его об этом попросит министерство образования и науки РФ. Об этом он заявил 24 апреля на пресс-конференции в Симферополе.

«Если мое руководство мне скажет: «Сергей Георгиевич, спасибо за проделанную работу, мы в ваших услугах больше не нуждаемся», — то, конечно, я напишу. Руководство — это Министерство образования и науки Российской Федерации», — заявил Донич.

Он подчеркнул, что назначать и снимать с должности ректора КФУ могут только федеральные структуры. «За выходные для меня ничего не поменялось», — добавил он.

Напомним, что ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что Сергей Донич должен самостоятельно написать заявление об увольнении — в противном случае он будет добиваться его отставки на федеральном уровне.

По его мнению, ректор ведет сомнительную кадровую политику, кроме того, возникли вопросы в связи с тем, что по итогам федеральная целевая программа (ФЦП) была выполнена руководством вуза лишь чуть более чем на 30%.

24 апреля глава Крыма заявил о намерении созвать 5 мая заседание по вопросам деятельности вуза и, в частности, освобождения Сергея Донича от должности. Между тем, оценку работы ректора Крымского федерального университета Аксеновым поддержала также депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская.

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