На Южном Урале благоустройством мемориалов к 9 мая занялись волонтеры

Челябинск, , 14:25 — REGNUM Субботники по благоустройству территорий возле памятников, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, проходят на Южном Урале. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Управления молодежной политики Челябинской области.

В рамках проекта проведения субботников по всей стране, по благоустройству аллей славы, памятников, мемориалов и воинских захоронений Великой Отечественной войны, молодежь Южного Урала наводит порядок у мемориалов в своих городах. 22−23 апреля в Магнитогорске волонтеры Победы провели субботник возле монумента «Тыл — фронту». В предстоящие выходные дни, 29−30 апреля, акция пройдет в районе Ленинградского моста.

«Когда молодежь занимается таким бескорыстным делом, как благоустройство памятных мест, это формирует у них чувство сопричастности к Великой Победе», — отметил заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский.

Организатором акции является Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» и Федерального государственного бюджетного учреждения «Роспатриотцентр». О желании подключиться к акции заявили в Эстонии, Молдавии и Греции.

Отметим, помимо работы по сохранению памяти о Победе в Великой Отечественной войне в России, МИД РФ разработал комплекс мер по борьбе с искажениями истории и пропагандой нацизма за пределами нашей страны. Работа за рубежом планируется системной и в первую очередь будет направлена на сохранение воинских захоронений Советских воинов, погибших при освобождении Европы от немецко-фашистских захватчиков.

«Считаем необходимым предпринять дополнительные шаги по сохранению и поддержанию в надлежащем состоянии захоронений советских и российских воинов за рубежом, в том числе с участием отечественных и зарубежных общественных организаций. Следует продолжить практику паспортизации воинских захоронений и размещения сведений о них в интернете. Будем активнее задействовать ресурсы так называемой народной дипломатии, продолжать углублять связи по линии регионов, городов-побратимов и НПО», — говорится в сообщении МИД РФ.