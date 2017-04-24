Полиция Индии открыла огонь по протестующим в Кашмире
Задержано несколько участников акций протеста
Сринагар, Индия, 24 апреля 2017, 14:11 — REGNUM Правоохранительные органы Индии открыли 24 апреля огонь по толпе протестующих в индийской части Кашмира, сообщает Agence France-Press.
В акциях протеста в городе Сринагар приняли участие сотни студентов, скандировавших «Мы хотим свободы», а также «Уходи, Индия!».
«Было задержано несколько студентов. Три журналиста и восемь сотрудников полиции получили ранения от камней», — заявил полицейский, пожелавший остаться неназванным.
Напомним, столкновения протестующих с полицией нередки в индийском Кашмире, в котором проживает преимущественно мусульманское население.
С 2016 года в столкновениях между сторонами погибло более 80 мирных жителей, около 12 тыс. человек получили ранения.
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Индо-пакистанский конфликт
Главное сегодня
NB!
24.04.17
Получат ли армяне и азербайджанцы в Грузии статус особой зоны?
NB!
24.04.17
Следователи выявили еще один эпизод хищений в «Татфондбанке»
NB!
24.04.17
Росгвардия опровергла участие бойцов в военных действиях в Сирии
NB!
24.04.17
Условия для падения рубля уже формируются
NB!
24.04.17
Глава ПАСЕ раскаялся в своей поездке в Сирию
NB!
24.04.17
Зачем русские школы в Киргизии переводят на киргизский язык?
NB!
24.04.17
В Москве начался круглый стол ИА REGNUM «Русские Курилы и Япония»
NB!
24.04.17
НДФЛ с депозитов заставит россиян хранить деньги под подушкой
NB!
24.04.17
Военный Донбасс: под Донецком идут бои. ВСУ несут потери
NB!
24.04.17
Стрельба в новгородском ночном клубе: есть пострадавшие
NB!
24.04.17
Матвиенко — Роскомнадзору: Не тем занимаетесь!
NB!
24.04.17
Аэропорт «города с областной судьбой»: ни себе, ни людям
NB!
24.04.17
«Нефть сменит позиции в мае»
NB!
24.04.17
Немцев-католиков достали беженцы и отсутствие реакции властей и Церкви
NB!
24.04.17
«Деньги на войну — из карманов буржуазии!»
NB!
24.04.17
Выборы президента: «Справедливая Россия» готова к «неожиданным вариантам»
NB!
24.04.17
Законопроект о страховании счетов бизнеса подготовлен в Госдуме
NB!
24.04.17
«Нельзя выйти замуж за кошку»: Кадыров о преследовании геев в Чечне
NB!
24.04.17
СМИ: База РФ «Арктический трилистник» – пример милитаризации Арктики
NB!
24.04.17
Шаймиев: договор между Татарией и Москвой может быть продлен без изменений
NB!
24.04.17
75% граждан РФ поддержали отказ транслировать «Евровидение»: опрос
NB!
24.04.17
Организатор марша протеста в Самаре арестован за то, что разрешил суд