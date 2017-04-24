Полиция Индии открыла огонь по протестующим в Кашмире

Сринагар, Индия, , 14:11 — REGNUM Правоохранительные органы Индии открыли 24 апреля огонь по толпе протестующих в индийской части Кашмира, сообщает Agence France-Press.

В акциях протеста в городе Сринагар приняли участие сотни студентов, скандировавших «Мы хотим свободы», а также «Уходи, Индия!».

«Было задержано несколько студентов. Три журналиста и восемь сотрудников полиции получили ранения от камней», — заявил полицейский, пожелавший остаться неназванным.

Напомним, столкновения протестующих с полицией нередки в индийском Кашмире, в котором проживает преимущественно мусульманское население.

С 2016 года в столкновениях между сторонами погибло более 80 мирных жителей, около 12 тыс. человек получили ранения.