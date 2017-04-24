Законопроект о блокировке анонимайзеров внесут в Госдуму весной

Санкт-Петербург, , 13:39 — REGNUM Законопроект о блокировке анонимайзеров планируется внести в Госдуму весной. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 апреля, об этом сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров на заседании Совета законодателей.

Инициатива предполагает досудебную блокировку анонимайзеров и VPN-сервисов.

Такая мера, по мнению Роскомнадзора, закроет лазейку, позволяющую обходить блокировку сайтов с запрещенным контентом.

Вместе с тем законопроектом оставляется возможность использования таких сервисов — для этого их владельцы должны добровольно включать в свои черные списки реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. В случае отказа их тоже заблокируют.

Также законопроект обязывает поисковые системы прекращать выдачу ссылок на сайты, заблокированные в России за распространение незаконной информации. Штраф за отказ — до 700 тыс. рублей.