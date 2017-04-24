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Горсуд Петербурга «похоронил» иск против передачи Исаакия РПЦ

Общество

Попытка остановить процесс передачи Исаакиевского собора в судебном порядке потерпела очередную неудачу

Санкт-Петербург, 24 апреля 2017, 13:45 — REGNUM  Санкт-Петербургский городской суд Санкт-Петербурга не нашел никаких оснований для отмены решения Василеостровского районного суда, ранее отказавшегося принять к рассмотрению иск группы граждан об отмене распоряжения Смольного о подготовке к передаче Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви.

Как сообщила сегодня, 24 апреля, пресс-служба городского суда, эта инстанция оставила без изменений определение Василеостровского районного суда об отказе в принятии коллективного административного искового заявления об оспаривании решения Комитета имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга.

Напомним, Василеостровский районный суд в конце января отказался рассматривать иск двадцати заявителей к КИО. Истцы требовали признать незаконным распоряжение о подготовке процедуры передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ. По их мнению, подготовка к передаче собора — незаконна, поскольку в Смольный официальная заявка от РПЦ с просьбой передать собор до сих пор не поступала.

В начале марта 2017 года Санкт-Петербургский городской суд отказался рассмотреть жалобу на решение районного суда, но в апреле жалоба была зарегистрирована в суде в связи с появлением вновь открывшихся обстоятельств.

Добавим, что Смольнинский районный суд Петербурга также отказался рассматривать «дело Исаакия» по существу. Этот отказ Смольнинского суда тоже обжалован в горсуде.

Читайте ранее в этом сюжете: Референдум по Исаакию не включен в повестку заседания ЗС Петербурга

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Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ
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