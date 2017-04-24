Понедельник, 24 Апреля 2017 года
13:54:14 МСК

Латвия — лидер ЕС по числу обнаружения новых случаев заболевания ВИЧ

Общество

Каждый 150-й житель Риги на данный момент является носителем ВИЧ

Рига, 24 апреля 2017, 13:46 — REGNUM  Число зарегистрированных новых случаев заболевания вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в Латвии в 2016 году превысило показатель Эстонии и стало самым высоким среди всех стран ЕС и Европейской Экономической зоны, сообщает LETA.

«Это очень тревожный сигнал для системы здравоохранения Латвии, свидетельствующий об острой необходимости подключить все уровни государственных институций к решению проблемы. Нужно не только информировать и просвещать общественность, но и предлагать людям проверить свой ВИЧ-статус. Тем, кто инфицирован, следует обеспечить противовирусную терапию», — заявила глава Балтийской ассоциации ВИЧ Инга Упмаце.

По данным латвийского Центра профилактики и контроля заболеваний, на 1 января 2017 года в Латвии было зарегистрировано 6972 больных ВИЧ, из них 365 узнали о своей болезни в 2016 году. Как свидетельствует статистика, чаще всего вирус передается путем гетеросексуальных половых контактов (в 38% случаев). Гомосексуальные связи привели к 6,6% констатированных случаев заболевания. Также отмечается, что ВИЧ в Латвии затрагивает все возрастные группы — и новорожденных, и людей в возрасте старше 55 лет.

Напомним, за первые восемь месяцев 2016 года в Латвии было зарегистрировано 197 новых случаев заболевания ВИЧ, а за последующие четыре — еще 168. В Латвии была запущена общественная кампания по информированию населения об опасностях, которые несет вирус иммунодефицита человека. В результате жители стали более активно проходить тест на ВИЧ, и число новых пациентов ВИЧ удвоилось.

Стоит отметить, что выросло число случаев, когда человек заражался ВИЧ при неустановленных обстоятельствах. В 2016 году таких было 135, а в 2015 — 119. Также увеличилось вдвое число случаев, когда вирус передавался от матери-носителя к ее ребенку — 6 против 3 в 2015 году.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, каждый 150-й житель Риги на данный момент является носителем ВИЧ. В 2015 году статистика свидетельствовала об 1 случае заболевания на 200 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, латвийские медики призывают использовать в отношении ВИЧ в Латвии термин «эпидемия», так как, по мнению ВОЗ, число ВИЧ-инфицированных в стране вдвое больше, чем обнаружено. Примечательно, что в целом в Европе заболеваемость СПИД и ВИЧ падает, а в Восточной Европе, в том числе в Латвии, растет. Как стало известно, крупнейший очаг инфекции находится в Риге и в Юрмале.

Читайте ранее в этом сюжете: Медики призывают использовать в отношении ВИЧ в Латвии термин «эпидемия»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ВИЧ-инфекция и СПИД
Главное сегодня
NB!
24.04.17
Маргарита КнязеваЗачем русские школы в Киргизии переводят на киргизский язык?
БишкекКиргизия Русский язык за рубежом и национальных субъектах РФ Общество
NB!
24.04.17
НДФЛ с депозитов заставит россиян хранить деньги под подушкой
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
NB!
24.04.17
Виктория БабаеваАэропорт «города с областной судьбой»: ни себе, ни людям
Санкт-ПетербургРоссия Строительство и состояние аэропортов Экономика
NB!
24.04.17
Станислав СтремидловскийНемцев-католиков достали беженцы и отсутствие реакции властей и Церкви
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
24.04.17
«Деньги на войну — из карманов буржуазии!»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
24.04.17
«Нельзя выйти замуж за кошку»: Кадыров о преследовании геев в Чечне
ГрозныйРоссия Сексуальные меньшинства и гомофобия Общество
NB!
24.04.17
В Казахстане коррупционеру простили взятку в миллион долларов
АстанаКазахстан Коррупция Происшествия
NB!
24.04.17
«Умираете? Умирайте. У нас совещание» — Минздрав Сахалина
Южно-СахалинскРоссия Нарушения и ЧП в медицинских учреждениях Происшествия
NB!
24.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMНа Украине будет самая дорогая ядерная свалка в мире! — обзор
КиевУкраина Атомная энергетика Экономика
NB!
24.04.17
Циклон накрыл Северный Кавказ: без света остаются тысячи жителей
МахачкалаРоссия Ураганы, шторма, бури Происшествия
NB!
24.04.17
Ураганный ветер в Сочи: поваленные деревья и 2,5 тыс. человек без света
КраснодарРоссия Ураганы, шторма, бури Общество
NB!
24.04.17
Максим ИсаевNational Interest: Договор о РСМД – повод надавить на Россию
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
24.04.17
Масштабный сбой произошел в работе Сбербанка
МоскваРоссия Банковское дело Общество
NB!
24.04.17
Ямал: Жизнь за рамками федерального законодательства
СалехардРоссия Коренные малочисленные народы РФ Общество
NB!
24.04.17
«Шанс для нефти — слабый доллар»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
24.04.17
«Рубль: между нефтью и «баксом»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
24.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 24 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
24.04.17
Неделя в НХЛ: известны две пары участников полуфинала западной конференции
ВашингтонСША Хоккей Спорт
NB!
24.04.17
Проблемы спасения памятника Русского Севера. Это вам не пятиэтажки сносить!
АрхангельскРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
Глава Якутии доложил о стабильности: «Не вводите народ в заблуждение»
ЯкутскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
24.04.17
Кто и как расколол Турцию пополам?
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Резидент СПВ не начинает стройку ввиду ненадобности: власти РФ молчат
ВладивостокРоссия Свободные порты Дальнего Востока Экономика
ещё главное