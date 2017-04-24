Латвия — лидер ЕС по числу обнаружения новых случаев заболевания ВИЧ

Рига, , 13:46 — REGNUM Число зарегистрированных новых случаев заболевания вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в Латвии в 2016 году превысило показатель Эстонии и стало самым высоким среди всех стран ЕС и Европейской Экономической зоны, сообщает LETA.

«Это очень тревожный сигнал для системы здравоохранения Латвии, свидетельствующий об острой необходимости подключить все уровни государственных институций к решению проблемы. Нужно не только информировать и просвещать общественность, но и предлагать людям проверить свой ВИЧ-статус. Тем, кто инфицирован, следует обеспечить противовирусную терапию», — заявила глава Балтийской ассоциации ВИЧ Инга Упмаце.

По данным латвийского Центра профилактики и контроля заболеваний, на 1 января 2017 года в Латвии было зарегистрировано 6972 больных ВИЧ, из них 365 узнали о своей болезни в 2016 году. Как свидетельствует статистика, чаще всего вирус передается путем гетеросексуальных половых контактов (в 38% случаев). Гомосексуальные связи привели к 6,6% констатированных случаев заболевания. Также отмечается, что ВИЧ в Латвии затрагивает все возрастные группы — и новорожденных, и людей в возрасте старше 55 лет.

Напомним, за первые восемь месяцев 2016 года в Латвии было зарегистрировано 197 новых случаев заболевания ВИЧ, а за последующие четыре — еще 168. В Латвии была запущена общественная кампания по информированию населения об опасностях, которые несет вирус иммунодефицита человека. В результате жители стали более активно проходить тест на ВИЧ, и число новых пациентов ВИЧ удвоилось.

Стоит отметить, что выросло число случаев, когда человек заражался ВИЧ при неустановленных обстоятельствах. В 2016 году таких было 135, а в 2015 — 119. Также увеличилось вдвое число случаев, когда вирус передавался от матери-носителя к ее ребенку — 6 против 3 в 2015 году.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, каждый 150-й житель Риги на данный момент является носителем ВИЧ. В 2015 году статистика свидетельствовала об 1 случае заболевания на 200 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, латвийские медики призывают использовать в отношении ВИЧ в Латвии термин «эпидемия», так как, по мнению ВОЗ, число ВИЧ-инфицированных в стране вдвое больше, чем обнаружено. Примечательно, что в целом в Европе заболеваемость СПИД и ВИЧ падает, а в Восточной Европе, в том числе в Латвии, растет. Как стало известно, крупнейший очаг инфекции находится в Риге и в Юрмале.

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