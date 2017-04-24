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В Севастополе сохраняются самые высокие в РФ темпы роста населения

Общество

В 2016 году прирост населения оставил 12 тыс. человек

Севастополь, 24 апреля 2017, 13:26 — REGNUM  В Севастополе наблюдаются самые высокие показатели прироста населения в России — за 2016 год он составил около 12 тыс. человек. Об этом заявил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, комментируя отчет властей по демографическим показателям, передает севастопольский новостной портал ForPost.

Ежемесячный прирост по цифрам за период 2015—2016 года составлял примерно 1000−1200 человек. На конец 2016 года в Севастополе, по данным официальной статистики, население составило 428 тыс. человек.

Таким образом, Севастополь сохраняет лидерство среди регионов РФ по коэффициенту миграционного прироста населения. В 2014 году миграционный прирост Севастополя составил 84%

С другой стороны, в городе продолжается тенденция сокращения естественной убыли населения. Родилось в 2016 году в Севастополе 5409 человек, что несколько ниже уровня 2015 года — тогда он составил 5471. С другой стороны, число смертей составила 5859 человек, что заметно меньше показателя 2015 года (6072).

Наконец, за 2016 год в Севастополе сократились показатели смертности младенцев — на 3%. Кроме того, в 2016 году не было зарегистрировано ни одного случая материнской смертности.

Средняя продолжительность жизни в Севастополе, по словам руководителя городского департамента здравоохранения Ольги Емельяненко, составила 72,5 лет.

В середине 2016 года Севастопольстат дал прогноз, согласно которому к 2031 году население города может составить почти 552 тыс. человек.

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