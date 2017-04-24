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Пермь: У приюта для животных после скандала сменятся директор и куратор

Общество

Глава краевого центра потребовал от чиновников усилить контроль за работой учреждения после того, как приют оказался в центре скандала с гибелью собак

Пермь, 24 апреля 2017, 13:17 — REGNUM  В Перми глава города Дмитрий Самойлов распорядился организовать конкурс на замещение должности директора муниципального приюта, а также потребовал от управления по экологии усилить контроль за работой учреждения. Кроме того, у приюта сменится куратор. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Меры приняты в связи со скандалом, возникшим из-за жестого отношения в собакам — питомцам учреждения. Напомним, что в конце марта погибли три истерзанных животных. Общественность забила тревогу. Последовали проверки и экпертизы. Выяснилось, что травмы нанесены человеком. На щенками издевались изощренныс способом. У собак зафиксированы разрывы анальных отверстий, переломы хвостов.

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Внеплановая проверка деятельности муниципального приюта выявила ряд нарушений. Начальник управления по экологии Ильдар Хайдаров среди недостатков отметил возможность проникновения на территорию приюта посторонних и перемещения животных из одних вольеров в другие. Кроме того, обзор видеокамер не охватывал некоторые зоны территории приюта.

В настоящее время УВД Перми по факту гибели животных возбуждило уголовное дело. Результаты проведенной администрацией города проверки направят также в УВД. Окончательные решения будут приняты по результатам рассмотрения уголовного дела.

После внеплановой проверки принято решение объявить выговор заместителю начальника управления по экологии и природопользованию Льву Третьякову и директору приюта Дмитрию Киселеву. Реакцией на результаты проверки также станет устранение выяленных недостатков, в частности, усиление ограждений и вольеров приюта, расширение охвата видеонаблюдения.

Между тем градоначальник назвал такое решение «полумерой». «Вы предлагаете отделаться полумерами, этого недостаточно. Необходимо в течение квартала организовать и провести конкурс на замещение должности директора приюта. Причем в состав конкурсной комиссии надо включить представителей общественности» , — потребовал Самойлов. Он указал на плохой контроль со стороны управления экологии и рекомендовол чиновникам начинать и заканчивать рабочий день в приюте, но наладить нормальную работу.

Также он распорядился отстранить Льва Третьякова от курирования деятельности приюта, и назначить другого ответственного.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандал разгорелся в конце марта. Волонтёры выявили факты истязания собак в пермском приюте.

Читайте ранее в этом сюжете: В Перми возбуждено уголовное дело по истязанию собак в приюте

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