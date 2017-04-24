В Коми жильцов аварийных домов переселяли в старые квартиры в ветхих домах

Сыктывкар, , 13:39 — REGNUM Активисты Общероссийского народного фронта в Коми предложили правительству региона рассмотреть единый и прозрачный подход в приобретении в муниципалитетах республики жилья гражданам по программе переселения из аварийных домов. Общественники выяснили, что в селе Ношуль Прилузского района в 2016 г. переселенцам взамен старого жилья площадью 40 кв. м и 54 кв. м куплены квартиры в ветхих домах ценой 1,1 млн и 1,2 млн руб. В то же время жительнице поселка Ираель Сосногорского района взамен аварийного жилья в 40 кв. м предложено самостоятельно приобрести новое за компенсацию в размере 289 тыс. руб. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ОНФ Коми.

В Ношуле переселенцы из аварийного жилья отказались переезжать в купленные квартиры в старых домах по адресам: улица Советская, 1 и 1 г. Рейд активистов ОНФ показал, что это деревянные дома, наружные стены и окна которых искривлены, обшивка в различных местах повреждена, стены в щелях, фундамент одного из домов требует капитального ремонта, жильцы также отметили плохую работу канализации.

Член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Шумилова пояснила, что, по данным мониторинга, рыночная цена квартир в таких деревянных домах старых проектов в Ношуле составляет около 300−400 тыс. руб.

Переселенцы Мария Овчинникова и Людмила Черепанова заявили, что если бы им предоставили 1,1 млн и 1,2 млн руб. для целевого использования, они бы купили хорошие квартиры или построили новые индивидуальные дома. В настоящее время администрация района по суду пытается переселить женщин в приобретенное в старых домах жилье.

В то же время 20 апреля 2017 г. активисты ОНФ в Коми и представители Минстроя республики провели встречу, на которой региональные чиновники заверили, что в 2016 г. всем муниципальным образованиям было рекомендовано при покупке квартир согласовывать с переселенцами всю техническую документацию и применять адресный подход.

Такого адресного подхода в своем обращении в Народный фронт просит и жительница Ираеля, инвалид II группы Валентина Волченко, дом которой по адресу: улица 40 лет Победы, 7, был признан аварийным и непригодным для проживания. За предложенные 289 тыс. руб. она не сможет купить хорошее жилье.

Согласно региональной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, субсидия для строительства или покупки нового жилья для всех муниципалитетов определена в пределах 36 тыс. руб. за 1 кв. м. Шумилова пояснила, что за такие цены можно приобрести нормальную квартиру, например, площадью 50 кв. м по цене 1 млн 800 тыс. руб. даже в Сыктывкаре.

Активисты ОНФ в Коми также направили запрос в Фонд содействия реформированию ЖКХ, представители которого подтвердили, что субъекты Российской Федерации и муниципальные образования имеют возможность выбирать различные способы реализации программы переселения, в том числе путем выплаты собственникам денежного возмещения.

«В Коми необходимо выработать единый и прозрачный подход в этом вопросе, чтобы исключить злоупотребления. А граждане, если муниципалитеты не в состоянии построить хорошие дома, получили достойную замену, в том числе деньгами, а не ветхие строения. Адресность должна быть на деле», — прокомментировала Шумилова.