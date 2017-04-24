В Мосгордуме посчитали многодетные семьи столицы

Москва, , 13:03 — REGNUM Более 120 тысяч многодетных семей живут в Москве, заявила 24 апреля в ходе заседания комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям первый заместитель руководителя столичного Департамента труда и соцзащиты населения Ольга Грачева.

«Последние данные на 1 апреля — у нас в городе 121 тыс. 237 многодетных семей. Если говорить о семьях с тремя, четырьмя детьми, то это превалирующая категория многодетных семей — их 115 тыс. 332 семьи», — отметила Грачева.

В семьях с тремя и четырьмя детьми родились и воспитываются 360 тысяч 742 ребенка. Есть в Москве и семьи с пятью, девятью детьми, их набралось 5 тысяч 712, в них сейчас воспитываются 24 тысячи 171 несовершеннолетний ребенок. Но и это, как выясняется, далеко не предел, в городе есть большие семьи, в которых родились и воспитываются 10 и более детей. Таковых оказалось 93 семьи. Как это не покажется сегодня удивительным, но в Москве, по подсчетам чиновников, есть 40 семей с 11 и более детей, в них воспитывается 270 ребят.

В заключение Грачева отметила, что количество многодетных семей увеличивается каждый месяц: «Радуемся за то, что каждый месяц количество многодетных семей увеличивается и все это происходит благодаря тому, что в городе созданы все необходимые правовые и организационные инструменты для того, чтобы поддерживать многодетные семьи, в том числе путем соответствующих форм социальной поддержки, которые установлены законами города Москвы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 января 2017 года в Госдуме выступили с инициативой освободить многодетные семьи от уплаты налога на имущество физических лиц. Такое предложение возникло в связи с тем, что на федеральном уровне отсутствует централизованное законодательство о социальной поддержке многодетных семей, в частности, Налоговый кодекс (НК РФ) не предусматривает налоговых льгот по налогу на имущество физлиц в отношении данной категории граждан, отмечает автор законопроекта. «Представляется очевидным, что особые меры поддержки должны быть выработаны в отношении многодетных семей. Уровень доходов таких семей и, как следствие — благосостояние, как правило, снижается с появлением в семье каждого следующего ребенка», — объяснила инициативу автор законопроекта глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.

Позднее к теме рождаемости подключилось правительство, регионам было предписано не просто внимательно следить за всеми мерами поддержки, но и восстановить все меры по поддержке рождаемости. «Сейчас дано поручение всем регионам не просто внимательно следить за всеми мерами поддержки, но и восстановить все меры по поддержке рождаемости — третьих детей и вторых детей», —заявила 8 февраля в Госдуме замглавы правительства РФ Ольга Голодец.

Подробности читайте здесь: Госдуме предлагают освободить многодетных от налога на имущество физлиц

И здесь: Регионам поручено восстановить меры поддержки многодетных семей