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В Ярославской области сделают более 1000 км противопожарных полос

Общество

Регион готовится к пожароопасному сезону

Лес
Алексей Яковлев © ИА REGNUM
Лес

Ярославль, 24 апреля 2017, 12:33 — REGNUM  В Ярославской области в этом году сделают более 1000 километров противопожарных минерализованных полос. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте лесного хозяйства Ярославской области.

В Ярославской области осуществляется противопожарное обустройство лесов. Так в рамках государственного задания СГБУ ЯО «Лесная охрана» выполняет противопожарные профилактические мероприятия. Минерализованные противопожарные полосы создаются в тех местах, где в настоящее время позволяют гидрологические и лесорастительные условия.

«Всего в соответствии с государственным заданием учреждению предстоит создать 388 км противопожарных минерализованных полос и обновить их в объеме 651 км, разместить 115 информационных стендов в лесах и провести контролируемых противопожарных выжиганий сухих лесных горючих материалов на площади 63,5 га. На все противопожарные мероприятия мы потратим в этом году 1 миллион 300 тысяч рублей», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора СГБУ ЯО «Лесная охрана» Алексей Сабуров.

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