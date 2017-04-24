Аксенов проведет заседание набсовета КФУ по вопросу недоверия ректору вуза
Ранее глава Крыма призвал Сергея Донича самостоятельно написать заявление об увольнении
Симферополь, 24 апреля 2017, 12:12 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов, возглавляющий также наблюдательный совет Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, намерен созвать 5 мая заседание в связи с деятельностью вуза и недоверием его ректору Сергею Доничу. Об этом 24 апреля сообщил «Крыминформ» со ссылкой на текст соответствующего письма Сергея Аксёнова к членам наблюдательного совета.
«Информирую вас о том, что 5 мая состоится заседание наблюдательного совета Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» по вопросу эффективности проводимой политики в сфере образования, научной инновационной деятельности и недоверии ректору университета Доничу Сергею Георгиевичу», — говорится в тексте письма.
Напомним, что ранее глава Крыма Сергей Аксенов публично заявил о том, что Сергей Донич должен самостоятельно написать заявление об увольнении, и добавил, что в противном случае будет добиваться его отставки на федеральном уровне.
Он отметил, что Донич не справился с возложенными на него обязанностями: в 2016 году федеральную целевую программу (ФЦП) выполнили чуть более чем на 30%. Кроме того, к ректору «есть вопросы к квалификации специалистов, которые подбираются в последнее время».
Сам ректор КФУ при этом сказал, что он в курсе позиции главы Крыма, однако заявление об увольнении писать не стал.
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Между тем, справедливой отрицательную оценку работы ректора Крымского федерального университета сочла и депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская.
Как сообщила Поклонская «Крыминформу» 24 апреля, «со стороны руководителя университета разумным будет прислушаться к мнению Сергея Валерьевича и крымчан», поскольку «это и есть главная оценка работы, и странно делать вид, что она не имеет значения».
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