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В Армении воздают дань уважения памяти жертв Геноцида армян

Общество

В связи с днём поминовения жертв Геноцида армян президент Армении выступил с традиционным посланием

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Голубь у мемориального комплекса Цицернакаберд в Ереване
Иллюстрация: President.am
Голубь у мемориального комплекса Цицернакаберд в Ереване

Ереван, 24 апреля 2017, 11:39 — REGNUM  Президент Армении Серж Саргсян сегодня, 24 апреля, в связи с днём памяти жертв Геноцида посетил Цицернакабердский мемориальный комплекс — воздал дань уважения памяти жертв Геноцида армян: президент возложил венок к мемориалу и цветы — у вечного огня памяти невинных жертв Мец Егерна.

После церемонии, как говорится в сообщении пресс-службы президента, Серж Саргсян посетил также музей-институт Геноцида армян, осмотрел уникальные экспонаты посвящённой 25-летию независимости РА временной выставки «От Егерна к восстановлению независимости» и экспонаты, предназначенные для выставки, посвящённой 50-летию строительства мемориального комплекса Геноцида армян.

В связи с днём поминовения жертв Геноцида армян Серж Саргсян выступил с традиционным посланием, в котором говорится:

«Сегодня 24 апреля — День поминовения жертв Геноцида армян. Мы взываем к памяти наших святых мучеников. Осуществлённая под предлогом переселения резня была государственным планом Османской империи, который был осуществлён с исключительной, невиданной до того жестокостью и упорством.

24 апреля 1915 года насчитывающая тысячелетия армянская история разделилась надвое: до этой трагической даты и после неё. Осколки чудом спасшегося западного армянства рассеялись по миру, став армянской Диаспорой.

Материальные, культурные и политические потери армян неизмеримы, но самая большая потеря — люди, которые были носителями древней, богатой и самобытной цивилизации.

Наш, живущих, долг не только помнить и уважать их, но и жить, трудиться и бороться с удвоенной энергией, также и за них. Жить, трудиться и бороться с жизнеутверждающим мировоззрением, веря в добро, человечность и справедливость.

С той чудовищной даты 1915 года прошло уже больше века. Мы знаем, через что мы прошли за это время и знаем, что победили смерть. Героическая Арцахская борьба является свидетельством, что мы не позволим нового геноцида. Больше никогда не позволим!

Возрождение армянского народа — реальность, и это стало реальностью благодаря потомкам пережившего народа. Восстановление армянской государственности на родной земле стало реальностью благодаря этим потомкам, возрождение армянской культуры и науки стало реальностью благодаря этим потомкам.

За это время мы дали миру целое созвездие гениев творческой мысли. Также посредством великих армян мир узнал, что произошло с нами и узнал, что они потомки оказавшегося на грани уничтожения народа.

Я перечисляю всё это, чтобы подчеркнуть гигантский жизненный и творческий потенциал нашего народа и мою непоколебимую веру в наши возможности и в завтрашний день. Да, в 1915-ом мы оказались в аду, но если на пути возвращения к жизни мы нашли в себе силы для великих свершений, то в условиях независимого государства в XXI веке сможем сделать большее.

Сегодня, 24 апреля, в день поминовения жертв Геноцида армян, мы поднимемся на Цицернакабердский холм или посетим другие памятники в разных населённых пунктах Армении и за рубежом. Будем помнить, что это ежегодное шествие — шествие возрождённого народа, который не забыл, что оставил за собой, но с уверенностью смотрит вперёд».

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