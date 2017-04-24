В парке «Патриот» над макетом Рейхстага поднято Знамя Победы

Кубинка, Московская область, , 11:38 — REGNUM

В подмосковном парке «Патриот» 23 апреля состоялась масштабная реконструкция Берлинской наступательной операции Красной армии, состоявшейся в апреле 1945 года. После операции взятия Берлина на построенной копии Рейхстага было водружено Знамени Победы, передает «Радио 1».

В мероприятии участвовали более 1400 реконструкторов из 125 военно-исторических клубов России, Белоруссии, Израиля, Польши, Италии, Испании, Чехии, Словакии, Латвии, Украины и Германии. За реконструкцией наблюдали более 10 тысяч зрителей.

Кроме того, в «штурме» Берлина участвовало большое количество техники. Это были реальные машины времен Великой Отечественной войны — советские тяжелые танки ИС-2 и средние Т-34−85, самоходные артиллерийские установки Су-100 и Су-152, автомобили марки ГАЗ, знаменитые «Катюши».

Всего было использовано более 30 образцов бронетехники на земле, а в небе, изображая Ла-7, вёл бой с немецкими истребителями Як-52.

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Как сообщало ИА REGNUM, в парке «Патриот» (Алабино, Московская область) по поручению министра обороны России Сергея Шойгу был построен макет Рейхстага. По его словам, «это нужно было, для чтобы наши юнармейцы могли штурмовать не что попало, а конкретный объект».

Между тем, строительство в подмосковном военном парке «Патриот» макета берлинского Рейхстага для тренировок активистов движения «Юнармия» вызвало критику со стороны некоторых политиков Германии.