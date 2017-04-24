Понедельник, 24 Апреля 2017 года
12:24:55 МСК

В парке «Патриот» над макетом Рейхстага поднято Знамя Победы

Общество

В реконструкции Берлинской наступательной операции Красной армии принимали участие более 1400 человек

Красное Знамя над макетом Рейхстага
Иллюстрация: Mil.ru
Красное Знамя над макетом Рейхстага

Кубинка, Московская область, 24 апреля 2017, 11:38 — REGNUM  

В подмосковном парке «Патриот» 23 апреля состоялась масштабная реконструкция Берлинской наступательной операции Красной армии, состоявшейся в апреле 1945 года. После операции взятия Берлина на построенной копии Рейхстага было водружено Знамени Победы, передает «Радио 1».

В мероприятии участвовали более 1400 реконструкторов из 125 военно-исторических клубов России, Белоруссии, Израиля, Польши, Италии, Испании, Чехии, Словакии, Латвии, Украины и Германии. За реконструкцией наблюдали более 10 тысяч зрителей.

Кроме того, в «штурме» Берлина участвовало большое количество техники. Это были реальные машины времен Великой Отечественной войны — советские тяжелые танки ИС-2 и средние Т-34−85, самоходные артиллерийские установки Су-100 и Су-152, автомобили марки ГАЗ, знаменитые «Катюши».

Всего было использовано более 30 образцов бронетехники на земле, а в небе, изображая Ла-7, вёл бой с немецкими истребителями Як-52.

Читайте также: В парке «Патриот» строится Рейхстаг

Как сообщало ИА REGNUM, в парке «Патриот» (Алабино, Московская область) по поручению министра обороны России Сергея Шойгу был построен макет Рейхстага. По его словам, «это нужно было, для чтобы наши юнармейцы могли штурмовать не что попало, а конкретный объект».

Между тем, строительство в подмосковном военном парке «Патриот» макета берлинского Рейхстага для тренировок активистов движения «Юнармия» вызвало критику со стороны некоторых политиков Германии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
День Победы
Главное сегодня
NB!
24.04.17
Станислав СтремидловскийНемцев-католиков достали беженцы и отсутствие реакции властей и Церкви
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
24.04.17
«Деньги на войну — из карманов буржуазии!»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
24.04.17
Организатор марша протеста в Самаре арестован за то, что разрешил суд
СамараРоссия Закон «О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях» Политика
NB!
24.04.17
В Казахстане коррупционеру простили взятку в миллион долларов
АстанаКазахстан Коррупция Происшествия
NB!
24.04.17
«Умираете? Умирайте. У нас совещание» — Минздрав Сахалина
Южно-СахалинскРоссия Нарушения и ЧП в медицинских учреждениях Происшествия
NB!
24.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMНа Украине будет самая дорогая ядерная свалка в мире! — обзор
КиевУкраина Атомная энергетика Экономика
NB!
24.04.17
Максим ИсаевNational Interest: Договор о РСМД – повод надавить на Россию
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
24.04.17
Взрыв в шахте, беспредел в Уфе, платёжный терминал в реке: неделя Башкирии
УфаРоссия Главное в регионах: обзоры событий и СМИ Общество
NB!
24.04.17
Масштабный сбой произошел в работе Сбербанка
МоскваРоссия Банковское дело Общество
NB!
24.04.17
Ямал: Жизнь за рамками федерального законодательства
СалехардРоссия Коренные малочисленные народы РФ Общество
NB!
24.04.17
«Шанс для нефти — слабый доллар»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
24.04.17
«Рубль: между нефтью и «баксом»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
24.04.17
Неделя в НХЛ: известны две пары участников полуфинала западной конференции
ВашингтонСША Хоккей Спорт
NB!
24.04.17
США — об инциденте в ЛНР: Шокированы и глубоко опечалены
ВашингтонСША Теракт против миссии ОБСЕ в ЛНР Происшествия
NB!
24.04.17
Проблемы спасения памятника Русского Севера. Это вам не пятиэтажки сносить!
АрхангельскРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
Глава Якутии доложил о стабильности: «Не вводите народ в заблуждение»
ЯкутскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
24.04.17
Кто и как расколол Турцию пополам?
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Резидент СПВ не начинает стройку ввиду ненадобности: власти РФ молчат
ВладивостокРоссия Свободные порты Дальнего Востока Экономика
NB!
24.04.17
Иван КузнецовИсторическая битва – США и Китая – началась
ВашингтонСША Хроники турбулентной Америки Политика
NB!
24.04.17
Можно ли сделать согласие? Непогрешимость Папы как пример
Ватикан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
«Ценный клад для туристов со всего мира — дикая природа Приморского края»
ВладивостокРоссия Развитие внутреннего туризма Общество
NB!
24.04.17
Западные «ястребы» подозревают Тиллерсона в сговоре с Путиным
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
ещё главное