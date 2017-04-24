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Рождаемость в Пскове в 2016 году впервые за 26 лет превысила смертность

Общество

Естественный прирост населения составил 72 человека

Альберт Анкер. Юнная мать у постели спящего ребенка 1875
Альберт Анкер. Юнная мать у постели спящего ребенка 1875

Псков, 24 апреля 2017, 11:36 — REGNUM  В Пскове в 2016 году впервые с 1990 года рождаемость превысила смертность. Как сообщили сегодня, 24 апреля, ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, в прошлом году естественный прирост населения составил 72 человека: родились 2576 детей, умерли 2504 человека.

Согласно статистическим наблюдениям, последние десять лет естественная убыль населения в областном центре сокращалась: если в 2005 году умерли на 1,5 тыс. человек больше, чем появились на свет, то в 2015 году естественная убыль населения снизилась уже до 85 человек.

По данным Росстата, население Псковской области в целом продолжает уменьшаться. За 2016 год численность населения региона сократилась на 2105 человек и к 1 января 2017 года составляла 642 164 человека. На Северо-Западе России меньше, чем в Псковской области, численность населения только в Новгородской области (612,5 тыс. человек) и в Ненецком автономном округе (43,9 тыс. человек).

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