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В Гватемале открыли дело о сексуальной эксплуатации подростков

Общество

В Гватемале по следам трагедии 8 марта, когда в пожаре погибла 41 девочка, открыли дело о сексуальной эксплуатации подростков

Гватемала, 24 апреля 2017, 11:50 — REGNUM  Представители прокуратуры Гватемалы заявили о начале расследования дела о торговле людьми в реабилитационном центре «Вирхен де ла-Асунсьон», где погиб 41 подросток в пожаре 8 марта 2017 года, сообщает канал TeleSur.

Представители прокуратуры сообщили, что начали свое расследование с интервьюирования девочек, проживавших в реабилитационном центре, как выживших в пожаре 8 марта, так и их соседей по комнатам. В настоящее время, уже две опрошенные девочки утверждают, что подвергались сексуальной эксплуатации.

Дети заявили, что ранее не предоставили данную информацию по причине эмоциональной подавленности. Одна из них рассказала, что ее заставляли заниматься проституцией на территории центра, другая девочка заявила, что для этого ее вывозили за пределы центра.

В настоящее время показания девочек проверяются, ведется расследование причастности воспитателей центра к сутенерству.

Ранее Палата Апелляционного суда Гватемалы по делам детей и подростков постановила немедленно закрыть реабилитационный центр «Вирхен де ла-Асунсьон».

Напомним, трагедия произошла в столице Гватемалы 8 марта 2017 года на территории реабилитационного центра для жертв семейного насилия «Вирхен де ла-Асунсьон». По предварительным результатам расследования, возгорание в одном из корпусов центра, где были заперты 60 девочек, предположительно, за попытку побега, произошло по вине двух подростков, протестовавших против жестокого обращения и насилия.

По данным властей, в результате пожара 16 девочек в возрасте от 11 до 17 лет погибли внутри объекта, 24 подростка скончались в больницах Гватемалы, и одна девочка умерла в США, куда были срочно доставлены девять детей с тяжелыми ожогами.

Также сообщалось, что за день до трагедии жалобы о насилии в данном центре от некоторых девочек были поданы в суд детским уполномоченным по правам ребенка в Гватемале, однако судья отказалась их рассматривать.

Подробности трагедии власти Гватемалы до сих пор не придают огласке, однако по делу о массовой гибели подростков уже предъявлены обвинения двум чиновникам и директору реабилитационного центра.

Читайте ранее в этом сюжете: Три чиновника задержаны в Гватемале по делу о массовой гибели подростков

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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