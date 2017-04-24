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В Брянской области прошел митинг в поддержку сбежавшего участкового

Общество

Жители требуют объективного расследования дела полицейского, осужденного за получение взятки

Сельцо, Брянская область, 24 апреля 2017, 11:29 — REGNUM  Более 200 жителей города Сельцо Брянской области вышли на митинг в поддержку участкового, который ранее был признан виновным в получении взятки и сбежал после оглашения приговора. Жители потребовали объективного расследования дела и подписали соответствующую петицию в адрес президента России Владимира Путина.

Как сообщает «Комсомольская правда в Брянске», митинг состоялся 23 апреля. Родственники полицейского настаивают на полной невиновности участкового. Кроме того, родные осужденного опасаются, что он мог «не выдержать такого позора и совершить самоубийство».

«Сам факт побега Левана из-под стражи остается под большим вопросом. В тот вечер, 31 марта, после вынесения приговора, мы все были в шоке. После оглашения вердикта Леван вышел на улицу и отдал мне две свечи, чтобы я немедленно поехал и поставил их на могилу моей погибшей супруги. В это время Леван собирался сходить в магазин купить воды, пока не приехал конвой. Меня не было около пяти-семи минут, а когда я вернулся, Леван исчез», — рассказал журналистам отец сбежавшего полицейского.

ИА REGNUM напоминает, что сотрудник правоохранительных органов был осужден за получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями. Он был приговорен к лишению свободы сроком на 5,5 года.

В суде было доказано, что полицейский с 2011 по 2015 год каждый месяц получал по две тысячи рублей от граждан, которые незаконно торговали алкоголем. За это он закрывал глаза на нарушения закона и предупреждал бизнесменов о рейдах.

Однако после оглашения приговора мужчина вышел из зала суда и больше вернулся. По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 313 УК РФ («Побег из-под стражи»). Прокуратура также даст оценку действиям должностных лиц, которые могут быть виновным в побеге.

При этом ранее сообщалось, что в 2013 году осужденный был признан лучшим участковым Брянской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Брянский полицейский, осужденный за взятку, сбежал из-под стражи

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