Понедельник, 24 Апреля 2017 года
12:24:10 МСК

Танк времен Великой Отечественной войны поднимут со дна реки под Воронежем

Общество

Операцию приурочили к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Танки Т-34 с 76мм орудием
Иллюстрация: Фронтовая фотохроника
Танки Т-34 с 76мм орудием

Воронеж, 24 апреля 2017, 11:15 — REGNUM  

Операцию по подъему со дна реки Дон танка времен Великой отечественной войны проведут в Острогожском районе Воронежской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 24 апреля в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В экспедиции по поиску и подъему техники участвуют специалисты экспедиционного центра Минобороны России и парка «Патриот», военнослужащие Западного военного округа (ЗВО), Острогожского учебного центра Главного автобронетанкового управления Минобороны России, волонтеры, сотрудники предприятия подводно-технических работ «Петр».

Установлено, что на дне реки Дон, на территории Острогожского района, в районе населенного пункта Урыв, находится танк «Генерал Стюарт» (такое вооружение Красная Армия получала по ленд-лизу), а также трактор С-65 «Сталинец».

Танк погружен в грунт по нижнюю кромку люков механика водителя и радиста. По оценке участников экспедиции, верхняя часть гусеницы наветренного (выше по течению с подветренной стороны грунта) борта открыта, цела. Фрагмент брони лежит сверху на пулемете «Браунинг» 1919 года. Задний лист моторного отсека наполовину чист, видны буксировочные серьги. Между танком и трактором находится телега с двумя осями в положении колесами вверх, цепи от фаркопа трактора С-65 уходят в плотный грунт.

По словам военных, работы по подъему техники осложняются сильным течением реки в этом месте и низкой видимостью — не более 50 сантиметров.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года военные специалисты провели в Воронежской области операцию по подъему со дна реки танка Т-34−76, выпущенного Сталинградским тракторным заводом предположительно весной-летом 1942 года и оказавшегося единственным сохранившимся образцом танка этого типа (всего было произведено 600−1000 машин).

Читайте ранее в этом сюжете: Воронежская область: из реки Дон поднимут уникальный танк Т-34-76

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сохранение памяти о Великой Отечественной войне
Главное сегодня
NB!
24.04.17
Станислав СтремидловскийНемцев-католиков достали беженцы и отсутствие реакции властей и Церкви
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
24.04.17
«Деньги на войну — из карманов буржуазии!»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
24.04.17
Организатор марша протеста в Самаре арестован за то, что разрешил суд
СамараРоссия Закон «О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях» Политика
NB!
24.04.17
В Казахстане коррупционеру простили взятку в миллион долларов
АстанаКазахстан Коррупция Происшествия
NB!
24.04.17
«Умираете? Умирайте. У нас совещание» — Минздрав Сахалина
Южно-СахалинскРоссия Нарушения и ЧП в медицинских учреждениях Происшествия
NB!
24.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMНа Украине будет самая дорогая ядерная свалка в мире! — обзор
КиевУкраина Атомная энергетика Экономика
NB!
24.04.17
Максим ИсаевNational Interest: Договор о РСМД – повод надавить на Россию
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
24.04.17
Взрыв в шахте, беспредел в Уфе, платёжный терминал в реке: неделя Башкирии
УфаРоссия Главное в регионах: обзоры событий и СМИ Общество
NB!
24.04.17
Масштабный сбой произошел в работе Сбербанка
МоскваРоссия Банковское дело Общество
NB!
24.04.17
Ямал: Жизнь за рамками федерального законодательства
СалехардРоссия Коренные малочисленные народы РФ Общество
NB!
24.04.17
«Шанс для нефти — слабый доллар»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
24.04.17
«Рубль: между нефтью и «баксом»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
24.04.17
Неделя в НХЛ: известны две пары участников полуфинала западной конференции
ВашингтонСША Хоккей Спорт
NB!
24.04.17
США — об инциденте в ЛНР: Шокированы и глубоко опечалены
ВашингтонСША Теракт против миссии ОБСЕ в ЛНР Происшествия
NB!
24.04.17
Проблемы спасения памятника Русского Севера. Это вам не пятиэтажки сносить!
АрхангельскРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
Глава Якутии доложил о стабильности: «Не вводите народ в заблуждение»
ЯкутскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
24.04.17
Кто и как расколол Турцию пополам?
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Резидент СПВ не начинает стройку ввиду ненадобности: власти РФ молчат
ВладивостокРоссия Свободные порты Дальнего Востока Экономика
NB!
24.04.17
Иван КузнецовИсторическая битва – США и Китая – началась
ВашингтонСША Хроники турбулентной Америки Политика
NB!
24.04.17
Можно ли сделать согласие? Непогрешимость Папы как пример
Ватикан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
«Ценный клад для туристов со всего мира — дикая природа Приморского края»
ВладивостокРоссия Развитие внутреннего туризма Общество
NB!
24.04.17
Западные «ястребы» подозревают Тиллерсона в сговоре с Путиным
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
ещё главное