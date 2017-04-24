Танк времен Великой Отечественной войны поднимут со дна реки под Воронежем

Воронеж, , 11:15 — REGNUM

Операцию по подъему со дна реки Дон танка времен Великой отечественной войны проведут в Острогожском районе Воронежской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 24 апреля в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В экспедиции по поиску и подъему техники участвуют специалисты экспедиционного центра Минобороны России и парка «Патриот», военнослужащие Западного военного округа (ЗВО), Острогожского учебного центра Главного автобронетанкового управления Минобороны России, волонтеры, сотрудники предприятия подводно-технических работ «Петр».

Установлено, что на дне реки Дон, на территории Острогожского района, в районе населенного пункта Урыв, находится танк «Генерал Стюарт» (такое вооружение Красная Армия получала по ленд-лизу), а также трактор С-65 «Сталинец».

Танк погружен в грунт по нижнюю кромку люков механика водителя и радиста. По оценке участников экспедиции, верхняя часть гусеницы наветренного (выше по течению с подветренной стороны грунта) борта открыта, цела. Фрагмент брони лежит сверху на пулемете «Браунинг» 1919 года. Задний лист моторного отсека наполовину чист, видны буксировочные серьги. Между танком и трактором находится телега с двумя осями в положении колесами вверх, цепи от фаркопа трактора С-65 уходят в плотный грунт.

По словам военных, работы по подъему техники осложняются сильным течением реки в этом месте и низкой видимостью — не более 50 сантиметров.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года военные специалисты провели в Воронежской области операцию по подъему со дна реки танка Т-34−76, выпущенного Сталинградским тракторным заводом предположительно весной-летом 1942 года и оказавшегося единственным сохранившимся образцом танка этого типа (всего было произведено 600−1000 машин).

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