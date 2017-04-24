Китайские подделки и сточные воды со стройки «топят» Якутию

Якутск, , 11:49 — REGNUM Как рынок сувенирной продукции Якутии спасут от китайского контрафакта, кто виноват в том, что в Якутске топит дома, почему в нескольких северных аэропортах почти кончилось топливо и что случилось с воздушными воротами Среднеколымска и Зырянки — в обзоре ИА REGNUM .

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Борьба с контрафактом

Подделки под национальную сувенирную продукцию в Якутии заполонили рынок, и активно продаются, потому что дешевле. Бороться с контрафактом из Китая предлагают запретом производить национальные ножи и сувениры неякутским компаниям, сообщает Якутия.инфо. Ещё один способ изменить ситуацию — брендировать и защищать специальными знаками товары, произведенные в Якутии.

А пока ситуация такова: республику активно наводняют подделки «под якутское», произведенные в Китае, и даже выяснить, откуда привозят эти товары, у магазинов, где они продаются, не удаётся.

Стройка стоит, дома — топит

Жители Якутска собрались подавать в суд на китайскую компанию «Чжода», которая собиралась возвести новостройки в 17-ом квартале города, но остановила стройку. Несколько забитых строителями свай стали причиной того, что соседние дома топит сточными водами, и именно на это собрались жаловаться в суд их жители.

«Всю зиму на свайном поле ни разу не убирали снег, и теперь все это течет в наши подъезды. Скорая, полиция и другие службы отказываются к нам подъезжать, и их тоже можно понять — как потом больного вывозить, если машина застрянет в нашей непролазной грязи? Раньше возле домов стояли мусорные баки, в связи со стройкой их убрали. Теперь приходится тащить тяжелые ведра чуть ли не за полкилометра, ведь у нас ведёрно-выносная система», — рассказали жильцы News.Ykt.ru, в подъездах домов которых стоит вода.

Они считают, что лучше бы «Чжода» вообще не приходила и ничего не обещала: «А то получается, пришли, отсыпали и ушли, а мы должны тонуть в сточных и фекальных водах».

Напомним, первый дом «Чжода» планировала сдать весной 2018 года, но пока стройка остановлена и ограничивается только несколькими вбитыми сваями.

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Некачественное топливо для самолётов

В аэропортах Якутии «Черский», «Среднеколымск», «Зырянка», «Мома» и «Белая Гора» возникли проблемы с нехваткой топлива. Причиной проблемы стали поставки некачественного горючего, пишет ЯСИА.

Топливо в аэропорты поставляет АО «Саханефтегазсбыт», и теперь качество его поставок компании, курирующей воздушные ворота в отдалённых северных населённых пунктах, приходится дополнительно контролировать. Самолёты заправляют только после того, как приходят результаты анализа качества горючего.

На качество топлива влияет путь доставки и множественное количество перевалов с момента изготовления и до момента выдачи его на нефтебазе. Некачественная зачистка емкостей у перевозчика загрязняет топливо примесями нефтепродуктов с предыдущих перевозок, также называло СМИ возможные причины проблем с качеством горючего.

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Закрытые аэропорты

Ещё в двух аэропортах Якутии причиной проблем стало намокание взлётно-посадочных полос. В результате этого воздушные ворота Зырянки и Среднеколымска временно закрыты, сообщает ИА YakutiaMedia.

Причиной намокания ВПП стала оттайка грунта, сейчас там ведутся мероприятия по уборке снега и откачке воды.

«Возобновление работы аэропортов планируется в самое ближайшее время, в зависимости от погодных условий», — пояснили в компании «Аэропорты Севера».

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