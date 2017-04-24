Экс-министр финансов ФРГ выступит в сатирическом шоу

Берлин, , 11:06 — REGNUM

Бывший министр финансов Германии Пеер Штайнбрюк, баллотировавшийся на пост федерального канцлера в 2013 году, станет участником сатирического шоу. Об этом сообщает Express.de.

В июле 2017 года Штайнбрюк отправится в турне по Германии, он будет выступать вместе с известным юмористом Флорианом Шредером. Организаторы шоу заявляют, что зрителей ждет «самое веселое предвыборное мероприятие» этого лета.

В Берлине, Кельне и Гамбурге билеты на шоу под названием «Флориан Шредер выбирает Пеера Штайнбрюка» уже продаются. 37-летний Шредер известен в ФРГ своими пародиями на канцлера Ангелу Меркель.

В период с 2002 по 2005 год Пеер Штайнбрюк являлся главой правительства федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. В 2005—2009 годах он возглавлял министерство финансов ФРГ и был вице-председателем Социал-демократической партии Германии.

В сентябре 2012 года социал-демократы выдвинули Штайнбрюка на пост федерального канцлера. Выборы состоялись 22 сентября 2013 года, их итогом стала победа Ангелы Меркель.

Как отмечает Die Welt, в 2012 году Штайнбрюк, комментируя итоги выборов в Италии, заявил, что «победили два клоуна». Он говорил о профессиональном юмористе Беппе Грилло и бывшем премьер-министре страны Сильвио Берлускони.