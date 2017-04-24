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Пик первой волны паводка в Новосибирской области ожидают уже на этой неделе

Общество

Региональные власти уверяют, что «обстановка управляемая»

В Новосибирской области ожидается «большая вода» с Алтайского края
Иллюстрация: 54.mchs.gov.ru
В Новосибирской области ожидается «большая вода» с Алтайского края

Новосибирск, 24 апреля 2017, 10:55 — REGNUM  В Новосибирской области пик первой волны паводка, связанный с приходом «большой воды» с Алтайского края, прогнозируется специалистами на 27−28 апреля. Губернатор региона Владимир Городецкий уверяет, что меры, предпринятые силами МЧС и местными властями, достаточны, чтобы держать ситуацию под контролем, а обстановка на малых реках области спокойная, предпосылок серьёзных подтоплений нет. В этом глава региона убедился в ходе инспекционного облёта районов, попадающих в наиболее вероятную зону подтопления в случае разлива малых рек из-за прихода паводковых вод.

Как сообщили ИА REGNUM в новосибирском правительстве, вместе с Владимиром Городецким в облёте участвовали начальник регионального управления МЧС России Виктор Орлов и члены правительства области.

«Обстановка управляемая, все превентивные меры приняты, на водохранилище идёт своевременная работа по сбросу и накоплению воды», — заявил глава региона.

Напомним, ранее в коттеджном поселке города Обь в Новосибирской области из-а обильного снеготаяния на полях и нарушения дренажной системы затопило 30 домов. Позже обстановка стабилизировалась и вода постепенно начала отступать.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, новосибирское управление МЧС России взяло на особый контроль разливы малых рек региона. В связи с угрозой подтопления органы управления и силы Новосибирской области с 10 апреля были переведены в режим функционирования «Чрезвычайной ситуации», а региональное ГУ МЧС России — в режим «Повышенной готовности». Также с 14 апреля в круглосуточном режиме наблюдается половодье на реке Карасук, протекающей по трем районам области: Кочковскому, Краснозерскому, Карасукскому. На контроле и другие реки региона.

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