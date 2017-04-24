«Курс на шоу» — библиотеки Челябинска приняли участие в акции «Библионочь»

Челябинск, , 10:30 — REGNUM

Библиотеки Челябинска приняли участие в акции «Библионочь». Основная цель мероприятия — привлечение новых посетителей культурных учреждений, передает корреспондент ИА REGNUM.

Участниками акции стали в основном крупные библиотеки города. Челябинская областная универсальная научная библиотека сделала ставку на сценическое искусство. В библиотеку были приглашены коллективы челябинских театров — Челябинского академического театра драмы им. Наума Орлова, Челябинского государственного драматического Камерного театра, Челябинского государственного молодёжного театра, театра «Манекен» и других, которые под девизом «Вся наша жизнь — игра», реализовали театральные представления.

«Удел «библионочей» — развенчивать стереотипы. К нам приходят очень много именно не читателей, и потом они здесь остаются, находят себе интерес», — сообщила заместитель директора Челябинской областной универсальной научной библиотеки Наталья Соловьева.

Другая крупная библиотека Челябинска, — Центральная библиотека имени А.С. Пушкина, кроме таетральных постановок, организовала и провела песенный марафон, книжный аукцион «Фантастическая лотерея», мастер-класс по книжным закладкам «Закладка для летнего чтения», экскурсию по выставке «Пушкиниана в миниатюрных изданиях», игру «Мафия» по тематике популярных фантастических и фэнтезийных книг, эко-викторину по книгам, настольную игру «Книжный сюжет» (пазлы), «Научное АНТИказино», песочно-теневой спектакль и прочие меропритятия.

Насыщенной оказалась программа Областной юношеской библиотеки. В рамках библионочи участникам шоу-программы были представлены: выступление агитбригады волонтеров «Я меняю мир!», мастер-классы по флористике, оригами, каллиграфии и фурошики, персональная выставка картин художницы, выступление танцевальной студии «Dance Stayle», конкурс эко-костюмов и экологическое дефиле, первичная экологическая экспертиза продуктов питания по информации, указанной на упаковке, «Собачий вальс» от спортивно-кинологического центра, шоу голубей «Парижский бульвар», эко-тур по Челябинской области, «Фитобар» с дегустацией травяных чаев, эко-татуаж хной, квест-игра «Затерянные в лесу», эко-игра «Угадай мелодию», а также дискотека.

В региональных СМИ проведенные перфомансы в библиотеках назвали «превращением чтения в шоу», где главной целью было обозначено привлечение посетителей, пусть даже ценой смены формата работы библиотек.

Напомним, «Библионочь» — это ежегодный фестиваль, проводимый в библиотеках России в апреле месяце. Мероприятия проводятся с 2012 года. В 2016 году к акции присоединились 82 региона России, с общим количеством площадок в 1,5 тысячи.

Отметим, традиция проводить «ночи открытых дверей» в библиотеках и музеях в была перенята у европейских учреждений культуры, которые обозначили основную цель проведения мероприятий ночью — в привлечении молодежи.

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