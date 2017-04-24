В Новороссийске простятся с погибшим моряком затонувшего сухогруза

Новороссийск, Краснодарский край, , 10:27 — REGNUM 24 апреля в городе Новороссийске Краснодарского края в последний путь проводят моряка, погибшего при крушении сухогруза «Герои Арсенала». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Новороссийска, эту дату озвучили родственники погибшего Андрея Ведерникова.

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Похоронят члена экипажа сухогруза на новороссийском кладбище «Кабахаха». Перед этим в городском морге состоится отпевание покойного.

Все расходы и организацию траурных мероприятий взяла на себя городская администрация. Также решением главы региона из краевого бюджета семье Андрея Ведерникова будет выделен 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, сухогруз под флагом Панамы «Герои Арсенала» потерпел крушение в акватории Черного моря в 58 км западнее города Анапа Краснодарского края в нейтральных водах в 03:30 19 апреля. Судно с грузом зерна на борту, следовавшее из порта Азов в Турецкую Республику, попало в шторм. Сухогруз получил повреждения корпуса и затонул.

На борту находились 12 членов экипажа — девять граждан Украины, двое — России и один — гражданин Грузии. Спасти удалось одного человек — моториста затонувшего судна Константина Черненко. Еще трое членов экипажа были обнаружены без признаков жизни. Двое из них — граждане Украины. Поиски в зоне крушения сухогруза продолжаются.

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