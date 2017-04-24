Понедельник, 24 Апреля 2017 года
10:53:09 МСК

В Новороссийске простятся с погибшим моряком затонувшего сухогруза

Общество

Похоронят Андрея Ведерникова на новороссийском кладбище «Кабахаха»

Новороссийск, Краснодарский край, 24 апреля 2017, 10:27 — REGNUM   24 апреля в городе Новороссийске Краснодарского края в последний путь проводят моряка, погибшего при крушении сухогруза «Герои Арсенала». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Новороссийска, эту дату озвучили родственники погибшего Андрея Ведерникова.

Читайте также: В Черном море восемь судов ищут сухогруз «Герои Арсенала»

В поисках пропавших в Черном море моряков спасатели прочесали 100 км берега

Похоронят члена экипажа сухогруза на новороссийском кладбище «Кабахаха». Перед этим в городском морге состоится отпевание покойного.

Все расходы и организацию траурных мероприятий взяла на себя городская администрация. Также решением главы региона из краевого бюджета семье Андрея Ведерникова будет выделен 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, сухогруз под флагом Панамы «Герои Арсенала» потерпел крушение в акватории Черного моря в 58 км западнее города Анапа Краснодарского края в нейтральных водах в 03:30 19 апреля. Судно с грузом зерна на борту, следовавшее из порта Азов в Турецкую Республику, попало в шторм. Сухогруз получил повреждения корпуса и затонул.

На борту находились 12 членов экипажа — девять граждан Украины, двое — России и один — гражданин Грузии. Спасти удалось одного человек — моториста затонувшего судна Константина Черненко. Еще трое членов экипажа были обнаружены без признаков жизни. Двое из них — граждане Украины. Поиски в зоне крушения сухогруза продолжаются.

Читайте ранее в этом сюжете: Кубань: Семье погибшего моряка с «Герои Арсенала» выплатят 1 млн рублей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кораблекрушения
Главное сегодня
NB!
24.04.17
Организатор марша протеста в Самаре арестован за то, что разрешил суд
СамараРоссия Закон «О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях» Политика
NB!
24.04.17
В Казахстане коррупционеру простили взятку в миллион долларов
АстанаКазахстан Коррупция Происшествия
NB!
24.04.17
«Умираете? Умирайте. У нас совещание» — Минздрав Сахалина
Южно-СахалинскРоссия Нарушения и ЧП в медицинских учреждениях Происшествия
NB!
24.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMНа Украине будет самая дорогая ядерная свалка в мире! — обзор
КиевУкраина Атомная энергетика Экономика
NB!
24.04.17
Максим ИсаевNational Interest: Договор о РСМД – повод надавить на Россию
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
24.04.17
Взрыв в шахте, беспредел в Уфе, платёжный терминал в реке: неделя Башкирии
УфаРоссия Главное в регионах: обзоры событий и СМИ Общество
NB!
24.04.17
Ямал: Жизнь за рамками федерального законодательства
СалехардРоссия Коренные малочисленные народы РФ Общество
NB!
24.04.17
«Шанс для нефти — слабый доллар»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
24.04.17
«Рубль: между нефтью и «баксом»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
24.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 24 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
24.04.17
Неделя в НХЛ: известны две пары участников полуфинала западной конференции
ВашингтонСША Хоккей Спорт
NB!
24.04.17
США — об инциденте в ЛНР: Шокированы и глубоко опечалены
ВашингтонСША Теракт против миссии ОБСЕ в ЛНР Происшествия
NB!
24.04.17
Глава Якутии доложил о стабильности: «Не вводите народ в заблуждение»
ЯкутскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
24.04.17
Кто и как расколол Турцию пополам?
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Резидент СПВ не начинает стройку ввиду ненадобности: власти РФ молчат
ВладивостокРоссия Свободные порты Дальнего Востока Экономика
NB!
24.04.17
СБУ опубликовала откровенное фото Лолиты
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
24.04.17
Иван КузнецовИсторическая битва – США и Китая – началась
ВашингтонСША Хроники турбулентной Америки Политика
NB!
24.04.17
Можно ли сделать согласие? Непогрешимость Папы как пример
Ватикан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
Западные «ястребы» подозревают Тиллерсона в сговоре с Путиным
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Пейзажист на службе Отечеству
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
Черная метка Красному проекту
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Как современные украинские нацисты попали на страницы «Нью-Йорк Таймс»
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
ещё главное