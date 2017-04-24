Якутск и Магадан: «Ямы как после бомбёжки» и смытый водой асфальт

Якутск, , 10:46 — REGNUM В Магадане в этом году асфальт снова смыло водой из-за отсутствия ливневых канализаций, а жители Якутска публикуют в блогах фото огромных луж, преодолеть которые пешком не представляется возможным. Мониторинг состояния дорог в столице Магаданской области показал, что они были серьёзно повреждены таявшим снегом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении ОНФ.

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В Магадане общественники пытаются привлечь внимание к проблеме отсутствия ливнёвок уже не первый год, но ситуация не меняется. Этой весной фронтовики обнаружили в столице Колымы множество ям, в том числе прямо в центре города после зимы провалился канализационный люк и исчез фрагмент асфальтового покрытия городской площади.

«Наиболее вероятной причиной разрушения дорожного покрытия могло стать отсутствие организованных ливневых стоков. Мы считаем бессмысленной трату бюджетных средств на ремонт разрушающегося асфальта, который просто смывает, до тех пор, пока не будет устранена причина этих размывов», — отметил эксперт проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Магаданской области Сергей Зеленков.

В Якутске ситуация не лучше — отдельные дороги города в выбоинах и ямах, по Окружному шоссе — как после бомбёжки, водители объезжают их, выезжая на встречные полосы, что создает аварийные ситуации. Сами жители публикуют в блогах фото затопленных дорог и гигантских луж, преодолеть которые пешком не представляется возможным.

«Сапоги резиновые — наше всё, символ родины», «Это каждый год, у мэрии уже иммунитет», «Почти все детские площадки в воде стоят», «Давно пора наладить систему стока», «И это столица алмазного края, где добывается 90% всех мировых запасов…», — комментируют ситуацию жители Якутска, выражая надежду, что может быть хотя бы грядущие выборы главы города изменять ситуацию к лучшему.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 года Магадан затопило после обильных дождей. «Дороги, скверы, дворы и детские площадки превратились в ручьи, реки, озера и болота. По Школьному переулку вниз течет поток воды и, минуя проезжую часть проспекта, стекает на детскую площадку. По центральной аллее сквера имени 60-летия Магадана струятся бурлящие воды с улицы Дзержинского. По изрядно заиленной дорожке поток выходит на театральную площадь, принося с собой грязь, камни и мусор. После чего бурливый ручей устремляется вниз на детскую площадку, разрушая фрагменты асфальта с театральной площади. Сама же площадка вокруг самой большой в городе детской горки в такие дни напоминает рисовые ячейки Юго-Восточной Азии. Из воды торчат стебли травы, а ноги прохожих вязнут в раскисшем грунте», — описывал тогда ситуацию «Народный фронт».

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