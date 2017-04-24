Последние заморозки в Москве ожидаются в ночь на 25 апреля
Температура воздуха опустится до -1 градуса
Москва, 24 апреля 2017, 10:03 — REGNUM В Москве синоптики ожидают 25 апреля последние заморозки в этом году, сообщает центр погоды «Фобос».
В ночь на вторник, 25 апреля ожидаются заморозки, температура воздуха опустится до — 1 градуса. Днем воздух прогреется до + 10−12 градусов.
Ночью осадки не ожидаются, днем возможен небольшой дождь.
Согласно прогнозам, к выходным 29−30 апреля температура в Москве поднимется до +20 градусов.
В 2016 году последняя отрицательная температура воздуха на метеостанции ВДНХ была зафиксирована 6 апреля.
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