Последние заморозки в Москве ожидаются в ночь на 25 апреля

Москва, , 10:03 — REGNUM В Москве синоптики ожидают 25 апреля последние заморозки в этом году, сообщает центр погоды «Фобос».

В ночь на вторник, 25 апреля ожидаются заморозки, температура воздуха опустится до — 1 градуса. Днем воздух прогреется до + 10−12 градусов.

Ночью осадки не ожидаются, днем возможен небольшой дождь.

Согласно прогнозам, к выходным 29−30 апреля температура в Москве поднимется до +20 градусов.

В 2016 году последняя отрицательная температура воздуха на метеостанции ВДНХ была зафиксирована 6 апреля.