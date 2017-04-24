Понедельник, 24 Апреля 2017 года
10:52:03 МСК

Восемь улиц Москвы получат «водные» названия

Общество

Улица Корабельная появится в районе Нагатинский Затон

Москва, 24 апреля 2017, 09:52 — REGNUM  На карте Москвы появятся восемь новых улиц, названия которых так или иначе будут связаны с водой и корабельным делом. Об этом 24 апреля сообщается на официальном портале мэрии столицы.

Так, улица Корабельная появится в районе Нагатинский Затон в южной части мегаполиса. Сейчас здесь — безымянный проезд, соседствующий с Московской государственной академией водного спорта. В этом районе есть улицы Речников, Судостроительная, Затонная и Якорная.

В дачном партнерстве «Александровы пруды» в ТиНАО появятся улицы Капитанская, 1-я и 4-я Рыбацкие, Александровы Пруды, 1-я и 2-я Катерные и Рыбацкий переулок. Отмечается, что топонимы одобрила Московская городская межведомственная комиссия по наименованиям.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года четыре улицы и одна площадь Москвы получили новые названия. В Дорогомилово появилась улица, названная в честь посла РФ в Турции Андрея Карлова, убитого в Анкаре в 2016 году. На карте города появились также площадь Фиделя Кастро, улицы Святослава Федорова, Маршала Советского Союза Бориса Шапошникова и Генерала Сандалова.

Читайте также: В Москве появятся улица Андрея Карлова и площадь Фиделя Кастро

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Городское благоустройство
Главное сегодня
NB!
24.04.17
Организатор марша протеста в Самаре арестован за то, что разрешил суд
СамараРоссия Закон «О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях» Политика
NB!
24.04.17
В Казахстане коррупционеру простили взятку в миллион долларов
АстанаКазахстан Коррупция Происшествия
NB!
24.04.17
«Умираете? Умирайте. У нас совещание» — Минздрав Сахалина
Южно-СахалинскРоссия Нарушения и ЧП в медицинских учреждениях Происшествия
NB!
24.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMНа Украине будет самая дорогая ядерная свалка в мире! — обзор
КиевУкраина Атомная энергетика Экономика
NB!
24.04.17
Максим ИсаевNational Interest: Договор о РСМД – повод надавить на Россию
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
24.04.17
Взрыв в шахте, беспредел в Уфе, платёжный терминал в реке: неделя Башкирии
УфаРоссия Главное в регионах: обзоры событий и СМИ Общество
NB!
24.04.17
Ямал: Жизнь за рамками федерального законодательства
СалехардРоссия Коренные малочисленные народы РФ Общество
NB!
24.04.17
«Шанс для нефти — слабый доллар»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
24.04.17
«Рубль: между нефтью и «баксом»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
24.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 24 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
24.04.17
Неделя в НХЛ: известны две пары участников полуфинала западной конференции
ВашингтонСША Хоккей Спорт
NB!
24.04.17
США — об инциденте в ЛНР: Шокированы и глубоко опечалены
ВашингтонСША Теракт против миссии ОБСЕ в ЛНР Происшествия
NB!
24.04.17
Глава Якутии доложил о стабильности: «Не вводите народ в заблуждение»
ЯкутскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
24.04.17
Кто и как расколол Турцию пополам?
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Резидент СПВ не начинает стройку ввиду ненадобности: власти РФ молчат
ВладивостокРоссия Свободные порты Дальнего Востока Экономика
NB!
24.04.17
СБУ опубликовала откровенное фото Лолиты
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
24.04.17
Иван КузнецовИсторическая битва – США и Китая – началась
ВашингтонСША Хроники турбулентной Америки Политика
NB!
24.04.17
Можно ли сделать согласие? Непогрешимость Папы как пример
Ватикан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
Западные «ястребы» подозревают Тиллерсона в сговоре с Путиным
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Пейзажист на службе Отечеству
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
Черная метка Красному проекту
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Как современные украинские нацисты попали на страницы «Нью-Йорк Таймс»
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
ещё главное