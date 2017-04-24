Восемь улиц Москвы получат «водные» названия

Москва, , 09:52 — REGNUM На карте Москвы появятся восемь новых улиц, названия которых так или иначе будут связаны с водой и корабельным делом. Об этом 24 апреля сообщается на официальном портале мэрии столицы.

Так, улица Корабельная появится в районе Нагатинский Затон в южной части мегаполиса. Сейчас здесь — безымянный проезд, соседствующий с Московской государственной академией водного спорта. В этом районе есть улицы Речников, Судостроительная, Затонная и Якорная.

В дачном партнерстве «Александровы пруды» в ТиНАО появятся улицы Капитанская, 1-я и 4-я Рыбацкие, Александровы Пруды, 1-я и 2-я Катерные и Рыбацкий переулок. Отмечается, что топонимы одобрила Московская городская межведомственная комиссия по наименованиям.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года четыре улицы и одна площадь Москвы получили новые названия. В Дорогомилово появилась улица, названная в честь посла РФ в Турции Андрея Карлова, убитого в Анкаре в 2016 году. На карте города появились также площадь Фиделя Кастро, улицы Святослава Федорова, Маршала Советского Союза Бориса Шапошникова и Генерала Сандалова.

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