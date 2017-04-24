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Восемь улиц с «водными» названиями появятся в Москве

Общество

«Все топонимы были одобрены Московской городской межведомственной комиссией по наименованиям»

Москва, 24 апреля 2017, 09:47 — REGNUM  Восемь новых улиц с «водными» названиями появятся в ближайшее время на карте российской столицы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

«Восемь московских улиц получат новые названия, связанные с водой и корабельным делом, — говорится в сообщении. — Все топонимы были одобрены Московской городской межведомственной комиссией по наименованиям».

Так, безымянный проезд, расположенный в районе Нагатинский Затон на юге города, станет Корабельной улицей. Географически проезд находится рядом с Московской государственной академией водного спорта.

«Еще 7 улиц с «водными» названиями появятся в ТиНАО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в находящемся вблизи деревни Троицкое дачном партнерстве «Александровы пруды» откроют Капитанскую, 1-ю и 4-ю Рыбацкие улицы, Рыбацкий переулок. Также там будет улица Александровы Пруды, 1-я и 2-я Катерные улицы.

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